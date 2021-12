Les joueurs de Wizards commencent à allumer Bradley Beal

Les Washington Wizards ont commencé la saison NBA 2020-21 de manière extrêmement impressionnante, mais se sont considérablement refroidis depuis.

Après avoir été à un moment au sommet de la Conférence Est, Washington a maintenant une fiche de 3-7 au cours des 10 derniers matchs.

Naturellement, la frustration monte.

Et l’un des problèmes que beaucoup dans les vestiaires ont apparemment est le fait que Bradley Beal et certaines des plus grandes stars de l’équipe refusent d’impliquer tout le monde dans l’infraction.

« En fin de compte, c’est comme le vieil adage: » Vous devez jeter une noix à un écureuil « », a déclaré le centre Montrezl Harrell, selon Josh Robbins de .. «Nous ne disons pas de nous le jeter et de nous débarrasser de l’iso et d’aller faire notre truc. Non. Mais en même temps, ressentons-le, pas seulement en rebondissant et en le donnant ensuite à un gardien. Non, laissez-nous toucher tôt pour prendre une photo. Donnons-nous quelque chose pour que nous nous sentions aussi impliqués dans le jeu. »

Ce n’est pas difficile à lire entre les lignes. Et Harrell n’est pas seul.

« L’Athletic a appris qu’un problème central est qu’au moins plusieurs joueurs ont des inquiétudes concernant la direction et la structure de l’offensive de l’équipe, en particulier si eux, en tant qu’individus, et par extension l’équipe dans son ensemble, sont placés dans les meilleures positions pour réussir. « , a poursuivi Robbins.

« Alors que la confiance dans l’offensive a diminué, les joueurs ont fait moins d’efforts et ont porté moins d’attention aux détails du côté défensif, domaine sur lequel le personnel d’entraîneurs a mis l’accent depuis le début du camp d’entraînement. »

Harrell est évidemment un personnage piquant, mais il est difficile de lui reprocher d’être agacé. Il est passé d’une équipe gagnante et sur le point de battre un record de 36 ans à la même vieille risée que les sorciers qui sont assis au fond de l’Est depuis des années.

L’année dernière, les joueurs des Atlanta Hawks se sont rebellés de la même manière contre Trae Young au cours de la première moitié de la saison. En seconde période, ils se sont transformés en une équipe légitime pour les séries éliminatoires.

Quelque chose de similaire arrivera-t-il avec les sorciers ? Le temps nous le dira.

