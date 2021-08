Les joueurs de World Of Warships sont en révolte ouverte contre les programmes de monétisation louches

La version de World of Warships de l’USS MissouriImage: Wargaming

Le jeu de guerre en ligne gratuit World of Warships est sur la glace avec sa communauté depuis un certain temps maintenant, mais des événements récents, y compris le retour bâclé d’un navire préféré des fans, ont vu nombre des plus grands noms de la communauté quitter le programme communautaire officiel du jeu.

Comme le rapporte MassivelyOP, les développeurs Wargaming ont, ces dernières années, lentement changé le fonctionnement du marché du jeu, poussant de plus en plus de contenu derrière des boîtes à butin et des déverrouillages d’objets aléatoires qui masquent le coût réel d’un contenu en dollars réels. Cela a frustré une base de joueurs qui s’était habituée à pouvoir acheter ou se frayer un chemin vers des achats clairs et souhaités.

Cependant, les tensions ont éclaté plus tôt ce mois-ci, lorsque Wargaming a décidé de rééditer le célèbre USS Missouri, un cuirassé de la Seconde Guerre mondiale qui avait déjà été mis en jeu en 2016, puis retiré en 2018 après que les joueurs ont découvert que son multiplicateur de crédit brisait le monde de l’économie des navires de guerre. Initialement annoncé comme un article pouvant être acheté avec la devise achetable du jeu, Wargaming l’a ensuite discrètement déplacé vers quelque chose qui n’apparaîtrait que de manière aléatoire dans les boîtes à butin.

Cela ne s’est pas bien passé. Le programme officiel des contributeurs de la communauté de Wargaming a considéré cela comme une goutte d’eau dans une relation toujours tendue, et lorsque certains de ses membres les plus éminents, comme MightyJingles, qui compte plus de 600 000 abonnés YouTube, ont annoncé leur intention de démissionner en signe de protestation, d’ici le week-end 23 autres l’avait rejoint.

Le message de départ de MightyJingles se lit comme suit :

Je vais faire court pour ne faire perdre de temps à personne. Faire partie du CCTP a été un privilège au cours des deux premières années, lorsque les contributions que nous avons apportées ont été respectées et appréciées et que les commentaires dans les deux sens ont été quelque chose dont j’étais heureux de faire partie. Au cours des trois dernières années, et l’année dernière en particulier, c’est devenu une relation à sens unique toxique que je suis heureux de mettre derrière moi. Il ne s’agit pas d’une seule chose… mais d’une démonstration continue du mépris de Wargaming pour ce programme, de la monétisation de plus en plus agressive et de la mise en œuvre de mécanismes de jeu dans un jeu commercialisé auprès des enfants dès l’âge de sept ans et de nombreux d’autres facteurs signifient qu’il est grand temps que j’admette que je suis dans une relation toxique et que je m’en sorte avec un certain respect de moi-même.

Après des jours de silence de Wargaming, la société a finalement répondu au tollé sur ses forums officiels, déclarant : « Nous respectons leur décision et tenons à les remercier pour leurs contributions, leur dévouement et leur passion pour le jeu et le programme depuis plusieurs années. Nous leur souhaitons à tous bonne chance et espérons qu’ils resteront en contact avec nous néanmoins, nous serons toujours là pour parler.

Wargaming ajoute ensuite “Nous en discutons depuis la semaine dernière et avons décidé d’ajouter un autre moyen d’acheter le vaisseau”, et “fournira bientôt des détails sur notre Devblog”.

La réponse de la communauté à une réponse aussi brève est… à propos de ce à quoi vous vous attendez.