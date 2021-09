Les joueurs des Jets s’en prennent déjà publiquement à Zach Wilson

in

À la surprise de personne, les Jets de New York ont ​​commencé la saison 2021-22 de la NFL 0-3.

Après une défaite 26-0 contre les Broncos de Denver dimanche, les manières humiliantes de l’équipe se sont répandues dans diverses interviews.

Il semble que l’éclat ait déjà disparu du quart-arrière recrue Zach Wilson, car plusieurs joueurs ont choisi de lui donner de petits coups lors des séances médiatiques.

Le premier gardien vétéran Greg Van Roten a semblé insinuer que Wilson devait cesser de s’accrocher au ballon si longtemps.

Greg Van Roten sur la pression que Zach Wilson a subie aujourd’hui : « Il doit apprendre – c’est la NFL, vous devez sortir le ballon. Vous ne pouvez pas vous y accrocher et essayer de faire un jeu et de le lancer profondément dans le champ. Et nous devons mieux le protéger, cela commence par nous en amont. pic.twitter.com/sgCgsOes1T – Vidéos Jets (@snyjets) 26 septembre 2021

« Il doit apprendre – c’est la NFL, vous devez sortir le ballon », a déclaré Van Roten.

«Vous ne pouvez pas vous y accrocher et essayer de faire un jeu et de le lancer profondément dans le champ. Et nous devons mieux le protéger, cela commence par nous en amont.

Wilson a été limogé cinq fois et a lancé deux choix dimanche. Pour l’année, il a maintenant été limogé 15 fois et lancé sept interceptions. De toute évidence, le jeune est responsable d’une partie de cela, mais sa ligne offensive l’est aussi. Et il est difficile d’interpréter les déclarations de Van Roten comme autre chose qu’une fuite flagrante de ses responsabilités.

Mais il n’était pas le seul coupable.

Le receveur large Corey Davis ne semble pas non plus avoir une tonne d’amour pour Wilson.

Lorsqu’il a insisté sur le nombre de coups sûrs que son jeune quart-arrière a pris, Davis l’a rejeté d’emblée.

“C’est une ligue pour hommes adultes”, a-t-il répondu, selon Connor Hughes de ..

Pour le contexte: Davis n’a attrapé que cinq de ses 10 cibles ce jour-là, enregistrant 41 verges de réception au cours du processus. Évidemment, Wilson mérite quelques critiques, mais cela ne devrait probablement pas venir d’un gars qui a été repêché parmi les cinq premiers et qui a ensuite été constamment déçu par les Titans du Tennessee.

Wilson, pour sa part, a été très honnête au sujet de ses luttes. Entre le récent incident de « putain de crack » de sa mère et son incapacité à éviter de retourner le ballon, il en a clairement assez dans son assiette sans que ses coéquipiers ne s’empilent.

Les choses peuvent-elles encore s’améliorer ? Sûr. L’année est jeune. Mais l’argent intelligent dit que les choses vont empirer avant de s’améliorer à New York.

