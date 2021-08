Les joueurs des Mets donnent à leurs fans le “pouce vers le bas”, a expliqué

Tout était censé être différent pour les Mets de New York cette saison. Un nouveau propriétaire milliardaire avait racheté l’équipe en septembre dernier. L’intersaison a été marquée par un échange pour l’arrêt-court de la superstar Francisco Lindor, qui a rapidement été signé pour une prolongation de 341 millions de dollars. Le NL East était là pour la prise, et les Mets avaient le contrôle de la division lors de la pause des étoiles. L’équipe s’est chargée pour le tronçon en échangeant contre Javier Baez à la date limite des Cubs.

De plus grandes attentes n’ont fait que rendre la chute libre des Mets à la réalité encore plus douloureuse. Les blessures se sont accumulées, dont une au lanceur superstar Jacob deGrom qui l’a mis à l’écart depuis le 7 juillet. Lindor et Baez ont eu du mal à produire au marbre. L’équipe a perdu 12 des 14 matchs au cours d’une séquence à la mi-août pour tomber à nouveau hors de l’image des séries éliminatoires. À moins d’un miracle en septembre, les Mets rateront les séries éliminatoires pour une cinquième saison consécutive.

Les huées sont devenues monnaie courante lors des matchs des Mets au cours des dernières semaines, et les joueurs n’en sont pas contents. Alors que les Mets ont finalement remporté des matchs consécutifs contre une équipe de Washington Nationals au cours du week-end, les joueurs ont commencé à faire savoir aux fans ce qu’ils ressentaient. Les joueurs des Mets, dont Baez, Lindor et Kevin Pillar, ont commencé à donner un signe « pouce vers le bas » pendant les matchs. Selon Baez, le geste signale ce que les joueurs pensent des fans.

Javy Baez sur le signe du pouce vers le bas Les joueurs des Mets ont attiré l’attention de la foule après leurs coups sûrs: “Quand nous n’obtenons pas de succès, nous allons nous faire huer. Alors ils [the fans] vont se faire huer quand nous aurons du succès.” pic.twitter.com/n2jjMCIXIU – SportsCenter (@SportsCenter) 29 août 2021

Baez a développé ses commentaires après que les Mets aient battu les Nationals (via le New York Times):

“Juste les huées que nous recevons”, a déclaré Baez. « Nous ne sommes pas des machines, nous allons lutter. Nous allons nous battre sept fois sur 10. Ça fait mal quand je frappe et que je me fais huer – ça ne m’atteint pas vraiment, mais je veux leur faire savoir que lorsque nous réussissons, nous Je vais faire la même chose, pour leur faire savoir ce que ça fait. « Parce que si nous gagnons ensemble, nous devons perdre ensemble et les fans en sont une très grande partie. Dans mon cas, ils doivent être meilleurs. Je joue pour les fans et j’aime les fans, mais s’ils veulent faire ça, ils mettent simplement plus de pression sur l’équipe et ce n’est pas ce que nous voulons. « Ouais, je veux dire, pour leur faire savoir que lorsque nous n’obtenons pas de succès, nous allons nous faire huer, alors ils vont se faire huer lorsque nous réussissons. »

Baez frappe 0,210 lors de ses 17 premiers matchs au marbre avec New York après être devenu un héros culte bien-aimé et un champion de la Série mondiale avec les Cubs. Alors que les fans ne voudront peut-être pas entendre des joueurs très bien payés leur dire de ne pas huer une équipe en difficulté, les commentaires de Baez sont également une expression vulnérable des problèmes de santé mentale d’un athlète vedette. Les supporters payants ont peut-être le droit de huer, mais les retours négatifs peuvent peser sur les joueurs.

Les Mets font apparemment le signe « pouce vers le bas » depuis près d’un mois, mais personne ne l’a remarqué jusqu’à ce week-end. Voici un clip de Baez faisant le signe le 6 août.

La direction des Mets n’était pas satisfaite de cette dernière controverse. Le président Sandy Alderson a publié une déclaration qualifiant le signe « pouce vers le bas » de « totalement inacceptable ».

“Les fans des Mets sont naturellement frustrés par les récentes performances de l’équipe.” dit Alderson. “Les joueurs et l’organisation sont également frustrés, mais les fans de Citi Field ont parfaitement le droit d’exprimer leur propre déception. Les huées sont le droit de tous les fans. “Les Mets ne toléreront aucun geste de joueur qui n’est pas professionnel dans sa signification ou qui est dirigé de manière négative envers nos fans. Je rencontrerai nos joueurs et notre staff pour transmettre ce message directement. »

Le propriétaire Steve Cohen a tweeté ceci :

L’époque où la plus grosse polémique était les maillots noirs me manque – Steven Cohen (@StevenACohen2) 30 août 2021

Quelques jours plus tôt, Cohen avait publiquement dénoncé la performance de l’équipe à l’assiette :

Il est difficile de comprendre comment les frappeurs professionnels peuvent être aussi improductifs. Les meilleures équipes ont une approche plus disciplinée. Les chiffres des coups et des OPS ne mentent pas. – Steven Cohen (@StevenACohen2) 18 août 2021

“Ce sont de jeunes gars et parfois nous oublions qu’ils sont sur une scène publique et peuvent faire des erreurs”, a déclaré Cohen au New York Post lundi. «Ils ont atteint le troisième rail, cependant, en jouant avec les fans. Et c’est inacceptable. Espérons que ce soit un moment d’enseignement et qu’ils en tireront des leçons. »

Nous avons des fans des Mets contre des joueurs des Mets contre des dirigeants des Mets dans un match de ressentiment à triple menace. Pendant ce temps, vous pouvez trouver des images de joueurs des Mets faisant le signe du pouce vers le bas sur tout le terrain lors de jeux récents.

Au moins un joueur a décidé de donner un coup de pouce aux fans :

Le signe « pouce vers le bas » n’est pas un phénomène entièrement nouveau dans le baseball à New York. Les Yankees le faisaient il y a quelques années, mais avec un sens totalement différent.

Marquez cela comme un nouveau creux dans une saison déjà terrible pour les Mets. Si les Mets vont vraiment renaître sous Cohen, cela ne se produira pas cette année.