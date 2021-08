Les joueurs des Mets ont réagi au contrecoup de la célébration du pouce vers le bas pour les fans

in

Les Mets ont remporté des victoires consécutives dimanche pour la première fois depuis des semaines pour clore un mois d’août brutal qui a vu leur avance sur NL East s’évaporer complètement. Et pourtant, les Mets ont quand même réussi à bouleverser toute leur base de fans.

Au cours de cette victoire contre les Nationals, les fans et les membres des médias ont remarqué un nouveau geste de célébration de la part des joueurs des Mets. Après de gros succès, des joueurs comme Javy Baez, Francisco Lindor et Kevin Pillar signalaient « pouces vers le bas » vers la pirogue.

Baez, qui a frappé le coup de circuit du feu vert, a été interrogé sur le geste après le match, et il a admis qu’il s’agissait essentiellement des joueurs des Mets qui traînaient les fans des Mets qui avaient passé une grande partie du mois d’août à les huer à Citi Field.

Cela ne s’est pas très bien passé avec les fans des Mets, étant donné qu’ils avaient toutes les raisons d’être contrariés par une équipe qui est tombée des éliminatoires à un rythme époustouflant. Le président de l’équipe, Sandy Alderson, s’est même prononcé contre ces célébrations dans un blog Medium.

Mais comment les joueurs des Mets prennent-ils cette dernière polémique ? Quelques joueurs l’ont abordé sur les réseaux sociaux, et les réactions ont varié.

Il y avait le lanceur Taijuan Walker qui semblait rire de toute l’épreuve avec un tweet emoji cryptique. Pour être juste, le billet de blog d’Alderson était drôle.

Et, bien sûr, certains fans des Mets n’ont pas apprécié le tweet.

Pillar, qui faisait partie des joueurs pour célébrer le pouce vers le bas, a tenté d’expliquer sur Twitter que les joueurs ne huaient pas réellement les fans. Ils s’amusaient juste.

Le lanceur Marcus Stroman a reproché aux médias de chercher quelque chose pour susciter la controverse – bien que Baez soit celui qui a parlé des fans. Si Baez avait simplement rejeté le geste comme une blague à l’intérieur du club-house, cela ne se serait pas transformé en le genre de problème qui a attiré la condamnation publique du front office.

Le lanceur des Mets, Trevor May, a adopté une approche différente et a tweeté qu’il appréciait les fans et qu’il voulait faire un effort pour mieux interagir avec eux. Alors, c’était sympa.

Les Mets sont en congé lundi avant d’accueillir les Marlins mardi au Citi Field. Donc, ils devront faire face à cette controverse pour un autre jour.