Les joueurs détestent le nouveau guérisseur de Genshin Impact qui n’est même pas encore sorti

La semaine a été difficile pour tous ceux qui ont hâte de jouer à Kokomi, un nouveau guérisseur qui arrive demain à Genshin Impact. Depuis que les fuites ont révélé que son talent passif augmentait ses capacités de guérison en échange d’une réduction complète de son taux de coups critiques (limitant sévèrement sa capacité à infliger beaucoup de dégâts), de nombreux joueurs l’ont qualifiée de pire personnage de grande rareté du jeu. A quoi je dis : Détendez-vous, tout le monde. Personne n’a encore joué à sa version de lancement.

Sangonomiya Kokomi est le dernier personnage à faire ses débuts dans la région d’Inazuma de Genshin Impact. Les joueurs s’attendent à commencer à tirer pour elle le 21 septembre, car c’est à ce moment-là que la bannière limitée de Raiden Shogun (une période axée sur un personnage rare à durée limitée et plusieurs personnages communs de la liste générale) se termine. En tant que chef de la Résistance Sangonomiya contre le tyrannique Raiden Shogun, les joueurs s’attendaient à ce que Kokomi soit beaucoup plus puissant que les fuites ne le suggèrent.

Au lieu de cela, alors que certains joueurs de Genshin sur YouTube la défendent contre ses détracteurs, d’autres l’appellent “la pire cinq étoiles du jeu”. Sur Twitter, la décrire comme « pire que Barbara » est devenue une sorte de mème. Honnêtement, je ne suis pas sûr de l’efficacité de cette insulte, car Barbara est actuellement la meilleure guérisseuse dévouée de la méta. Cependant, il est vrai qu’elle remplit un créneau de gameplay très similaire à Kokomi, et elle est plus facile à obtenir pour les joueurs qui ne dépensent pas d’argent pour le jeu. Et contrairement à Kokomi, elle a également un taux de critique (bien qu’il soit très faible). Pour certains joueurs, peu importe que le kit vanille de Barbara ne soit pas conçu pour infliger des dégâts. Ce qui compte, c’est que Kokomi ne semble pas avoir sa propre niche, malgré sa rareté.

Tout d’abord, tout le monde doit se calmer. Comme nous l’a montré la controverse Raiden, les informations que les leakers obtiennent ne sont pas totalement infaillibles. Tous les chiffres (je vous regarde, capacité qui évolue avec les PV !) doivent être pris avec un grain de sel jusqu’à ce qu’elle soit réellement libérée. Et même si Kokomi n’inflige pas un nombre énorme de dégâts sur YouTube, la grande majorité des joueurs n’utiliseront de toute façon pas un guérisseur comme principal responsable des dégâts.

De plus, il y a des raisons de penser qu’avoir un autre guérisseur dans le mélange pourrait être très utile. Genshin Impact n’a qu’un seul mode compétitif, qui consiste à terminer des niveaux dans une zone appelée Spiral Abyss. Le onzième étage a un effet spécial appelé “corrosion”, qui réduit périodiquement la santé de l’ensemble du groupe. Si les développeurs conservent l’effet de corrosion pour les niveaux futurs, il est très probable que les joueurs voudront plus d’un guérisseur dédié.

Personnellement, je suis également enthousiasmé par ce que Kokomi peut faire en dehors du combat. Si les fuites sont dignes de confiance, elle peut alors réduire la consommation d’endurance pour la natation. J’ai perdu le compte du nombre de fois où j’ai essayé de me rendre sur une île, pour n’avoir qu’à attendre cinq minutes pour que le temps de recharge de mes aliments se régénère. La natation est la mécanique la plus ennuyeuse du jeu, et j’accueille tout personnage qui peut en faire une expérience moins douloureuse.

Plus important encore, Genshin Impact est un jeu de femme anime. Kokomi a une excellente voix off en anglais, ses animations sont magnifiques et c’est une sirène. Comme n’importe quel joueur de Fate/Grand Order peut vous le dire, il vous suffit parfois d’accepter que votre personnage préféré n’est pas au sommet de la méta. Seuls les lâches laissent quelque chose d’aussi insignifiant que les « coups critiques » les empêcher de défendre un personnage qui les intéresse vraiment.

Alors ne sois pas lâche. Si vous aimez vraiment Kokomi, ne laissez pas les autres la ruiner pour vous.