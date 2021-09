Les joueurs doivent consulter la dernière vente d’ordinateurs portables de jeu Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Afin de dominer les jeux en ligne, vous avez besoin du meilleur équipement. En tant que joueur, vous ne voulez jamais être quelqu’un qui n’est pas fiable pour une équipe et qui ne sera pas en mesure de faire votre propre poids. Que vous préfériez jouer sur une console ou avec un ordinateur, l’expérience de jeu change mais, au final, reste la même. Vous voulez gagner et vous voulez battre vos adversaires. En règle générale, vous trouverez de bonnes affaires pour les équipements de jeu sur Amazon. Pour certaines des meilleures connexions, vous pouvez passer à un Système WiFi maillé déco TP-Link qui est en vente aujourd’hui pour seulement 169,99 $. Mais si vous avez un bon système Wi-Fi en place, vous avez besoin d’un ordinateur portable solide. Le dernier Amazon vente d’ordinateurs portables de jeu est là et prêt à être choisi.

Certaines des plus grandes marques d’ordinateurs portables de jeu sont Alienware et MSI. Il est rare qu’ils proposent tous les deux des réductions en même temps, mais c’est aujourd’hui ce jour-là. Vous pouvez obtenir un Ordinateur portable de jeu Alienware m17 R4 17,3 pouces pour 270 $ de rabais. Si vous préférez un MSI, il y a le Ordinateur portable de jeu furtif MSI GS75, également en vente pour 349 $ de rabais. Ce sont deux offres que vous ne verrez pas durer très longtemps.

Ordinateur portable de jeu Alienware m17 R4, 17,3 pouces FHD (Full HD) – Intel Core i7-10870H, 16 Go de RAM DDR4,… Prix catalogue : 2 239,99 $ Prix : 1 969,99 $ Vous économisez : 270,00 $ (12 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable de jeu furtif MSI GS75 : écran 17,3″ 240 Hz, Intel Core i7-10875H, NVIDIA GeForce RTX 2… Prix catalogue : 1 749,00 $ Prix : 1 399,99 $ Vous économisez : 349,01 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La première entrée dans la vente d’ordinateurs portables de jeu

Les Ordinateur portable de jeu Alienware m17 R4 17,3 pouces vous offre 17,3 pouces de Full HD à apprécier pendant que vous jouez. Il bénéficie de la technologie NVIDIA-GSYNC avec 360 Hz 5 ms 300 nits et une gamme de couleurs 100 % sRGB. Il existe un processeur Intel Core i7-10870H de 10e génération avec une fréquence turbo maximale de 5,0 GHz. Vous pourrez jouer rapidement en HD. Il dispose de 16 Go à 2933 MHz avec 1 To de stockage SSD PCle. La connectivité est la technologie Bluetooth 5.1. Le LAN sans fil 2 × 2 vous permet de vous connecter facilement. C’est un rasoir mince et puissant. Normalement, vous pouvez l’obtenir pour 2 240 $. Mais aujourd’hui, obtenez-le pour seulement 1 969,99 $.

Ordinateur portable de jeu Alienware m17 R4, 17,3 pouces FHD (Full HD) – Intel Core i7-10870H, 16 Go de RAM DDR4,… Prix catalogue : 2 239,99 $ Prix : 1 969,99 $ Vous économisez : 270,00 $ (12 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cet ordinateur portable MSI facilite le jeu

Choisir le Ordinateur portable de jeu furtif MSI GS75 vous procurera un ordinateur portable qui rivalisera avec vous. Son écran 17,3″ 240 Hz offre un taux de rafraîchissement élevé. Vous allez adorer le gameplay fluide et dynamique. Il dispose d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération pour une puissance de traitement haute performance. La carte graphique RTX 2060 est dotée du lancer de rayons pour fournir des ombres et un éclairage physiquement précis. Vous apprécierez des jeux plus vrais que nature. Il dispose d’un port Thunderbolt 3 pour offrir des vitesses de transfert plus rapides. Il ne surchauffera pas, grâce à la conception de refroidissement. Profitez de la remise de 20 % et obtenez-la pour seulement 1 399,99 $.

Ordinateur portable de jeu furtif MSI GS75 : écran 17,3″ 240 Hz, Intel Core i7-10875H, NVIDIA GeForce RTX 2… Prix catalogue : 1 749,00 $ Prix : 1 399,99 $ Vous économisez : 349,01 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.