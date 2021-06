09/06/2021

Le à 18:18 CEST

Antonio Camacho a analysé l’actualité sportive sur les micros de Radio Marca. Ancien footballeur Il a parlé de l’équipe nationale et de la prochaine Eurocup, une question qui a généré une controverse sur la vaccination des joueurs de football.

L’entraîneur est favorable à la vaccination. « Le populisme est très mauvais. Tout le monde a droit à tout, mais les joueurs doivent être vaccinés car nous sommes confrontés à un événement de grande importance. La faute à l’UEFA il a dû agir plus tôt. Les joueurs ne sont responsables de rien », a admis Camacho.

De même, il a exprimé son soutien à l’équipe nationale, qui se présente à ce Championnat d’Europe avec un effectif qui, a priori, n’aspire pas à gagner :Nous devons être excités et les soutenir. Nous ne sommes pas favoris, mais nous aurons des options”, a-t-il ajouté. C’est peut-être, des derniers grands tournois de sélections, le plus égal. Il y a six ou sept candidats. La France et l’Angleterre, par le facteur de champ, sont légèrement au-dessus“Camacho condamné.

Il a également évoqué l’absence de Sergio Ramos dans l’appel : “Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Si Sergio n’est pas sur la liste, ce sera parce qu’il n’était pas en forme ou parce que quelque chose s’est passé. Il faut faire confiance à Luis Enrique », a-t-il commenté. Et il a soutenu Simón en tant que gardien titulaire de l’équipe nationale : « Unai Simón a commencé les derniers matchs et vise à être celui qui commencera. Vous devez soutenir l’équipe nationale et Luis Enrique, si les choses tournent mal, il sera temps de laisser libre cours à votre imagination “

Enfin, il a évoqué le départ de Zidane en tant qu’entraîneur du Real Madrid et remplaçant d’Ancelotti : “Il a pesé certaines choses et a finalement choisi de partir. Maintenant il faut faire confiance à Ancelotti, je suis persuadé qu’il s’en sortira bien“Il a dit.” Espérons qu’ils construisent une grande équipe, et surtout, qu’ils puissent jouer dans un morceau de stade. Nous sommes dans un moment d’incertitude, nous devons attendre les événements », a déclaré Camacho.