“Les joueurs doivent s’habituer au régime Van Gaal”

17/08/2021 à 17h42 CEST

L’entraîneur Louis van Gaal expliqué ce mardi, dans son première conférence de presse en tant qu’entraîneur des Pays-Bas, que les footballeurs des ‘Oranje’ « Ils doivent s’habituer au régime de Van Gaal.

“Je pense que les joueurs me perçoivent comme strict, car les médias me montrent toujours de cette façon. Je me considère aussi strict, mais en même temps juste et honnête”, a déclaré Van Gaal, qui répète pour la troisième fois en tant qu’entraîneur de son de campagne.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone et de Manchester United a déclaré qu’il avait déjà parlé à cinq internationaux néerlandais et que trois d’entre eux Ils lui ont assuré qu’ils le voulaient à la tête de l’équipe nationale car « ils ont besoin de clarté & rdquor ;.

“Je n’ai pas à faire mes preuves. C’étaient de très belles conversations, elles ont duré longtemps. Je ne pense pas qu’il y ait des entraîneurs qui parlent à un joueur plus d’une heure & rdquor;, a-t-il assuré.

Lors de la conférence de presse, Van Gaal a ironisé avec les journalistes, qu’il a appelé à plusieurs reprises “mes amis des médias”, et a évoqué une polémique survenue juste après l’élimination des Pays-Bas en Championnat d’Europe.

Dans un discours aux joueuses de l’équipe féminine de football, Van Gaal a déclaré que «beaucoup de stars glorifiées n’ont pas pu participer au Championnat d’Europe & rdquor;, des déclarations qui ont été interprétées comme une critique directe des internationaux néerlandais.

« Les médias ont immédiatement pensé : Oh, vous voulez dire l’équipe des Pays-Bas. Mais je n’ai pas dit « les Oranje & rdquor ;, mais » dans l’Eurocopa & rdquor ;. J’avais en tête la France et le Portugal, pas l’équipe nationale néerlandaise & rdquor ;.

« Je tenais à préciser qu’on peut bien mieux travailler en équipe qu’en groupe de personnes & rdquor ;, a précisé le technicien.

Van Gaal succède à Frank de Boer comme entraîneur après la défaite des Pays-Bas dans le tournoi continental, dans lequel ils ont été éliminés en huitièmes de finale, et Son premier objectif est de se qualifier pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Les « Oranje & rdquor; Il est deuxième de son groupe et joue trois duels décisifs début septembre contre la Norvège (1er septembre), le Monténégro (4 septembre) et la Turquie (7 septembre).

L’entraîneur a laissé entendre que l’équipe ne changera pas grand-chose lors de ces premiers matchs et a regretté le peu de temps dont il dispose pour les préparer. “Quand tu regardes ma carrière, tu sais que mes premiers mois ne sont jamais bons. Les joueurs doivent s’habituer au régime “Van Gaal & rdquor; & rdquor;, a déclaré le sélectionneur.

« Mon objectif personnel est de devenir champion du monde. Je veux transmettre ça à mes footballeurs. Mais je ne le fais pas pour moi, mais pour aider le football néerlandais. Si j’étais au poste de fédération, je me serais choisi aussi, c’est pourquoi j’ai dit oui », a-t-il expliqué.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait au 4-3-3 habituel aux Pays-Bas, après avoir critiqué De Boer pour avoir changé le système en 5-3-2 pour le Championnat d’Europe, Van Gaal a déclaré que le 4-3-3 » & rdquor; est préférable, mais sera basé “sur l’adversaire & rdquor; et à leurs propres joueurs de choisir le dessin tactique.

De même, il a évité de se prononcer clairement sur la discussion visant à obliger les footballeurs à se faire vacciner contre le covid-19, car certains internationaux comme l’attaquant Wout Weghorst ont déclaré qu’ils ne seraient pas vaccinés.

« Si vous me demandez personnellement, je pense qu’il faut se faire vacciner. Pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres, mais qui suis-je pour dire quelque chose à ce sujet en tant qu’entraîneur national ? Je pense que le Premier ministre devrait le faire & rdquor;, a déclaré Van Gaal.