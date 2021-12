Les joueurs du nouveau monde sont en colère contre le nouveau système d’expertise du jeu

Modifications proposées de la façon dont les joueurs gagnent de l’équipement et de son efficacité dans la base de joueurs du MMORPG New World d’Amazon.

Comme révélé dans la dernière version du domaine de test public du jeu et détaillé dans un article de blog officiel d’Amazon, le prochain patch de décembre de New World apportera des changements majeurs au jeu, y compris des modifications du contenu de la fin de jeu et du système High Watermark actuel du jeu. Le filigrane deviendra un nouveau système appelé Expertise, et bien qu’il fonctionnera en grande partie de la même manière qu’avant, les joueurs devant gagner progressivement de meilleurs objets avec un score d’équipement plus élevé en participant à des activités de fin de partie, il y a un changement majeur qui provoque un tout beaucoup de controverse.

Dans l’état actuel des choses, le système High Watermark n’affecte que les chutes d’objets et n’a aucun effet sur l’efficacité réelle de cet objet. Cela signifie que les joueurs avec un filigrane faible sur un emplacement d’équipement particulier peuvent toujours équiper et utiliser des objets à score d’équipement plus élevé – tels que des objets fabriqués – avec une efficacité maximale, tant qu’ils répondent aux exigences de niveau.

Ce ne sera plus le cas après la sortie de la prochaine mise à jour de décembre. Les joueurs utilisant un équipement d’un score d’équipement supérieur à leur niveau d’expertise verront ces objets essentiellement déclassés pour correspondre à leur niveau d’expertise, ce qui signifie que les joueurs qui ont fabriqué une armure de haut niveau, ont obtenu un objet de score d’équipement élevé d’une quête ou ont acheté un équipement de niveau maximum d’un autre joueur devra toujours participer à la phase finale afin d’utiliser au maximum son équipement.

C’est devenu un sujet majeur sur le subreddit du Nouveau Monde, où les joueurs qui ont choisi la voie de la fabrication ou de l’achat pour leur équipement de fin de partie ne sont, sans surprise, pas ravis des changements à venir.

Ces joueurs ont passé beaucoup de temps et d’argent à fabriquer certains des meilleurs équipements du jeu, et on leur dit maintenant qu’à moins qu’ils ne consacrent des dizaines d’heures à affiner leur niveau d’expertise, l’équipement qu’ils ont déjà mis autant de temps et d’efforts en faire est sans valeur. Le marché des équipements de haut niveau vendus par d’autres acteurs s’effondrera également, car ils seront beaucoup moins efficaces à moins que l’acheteur n’ait investi le temps et les efforts nécessaires pour augmenter son niveau d’expertise.

Comme le système vient tout juste d’être disponible pour des tests sur le PTR du jeu, Amazon a encore le temps d’apporter des modifications avant que la mise à jour n’arrive à la version en direct de New World. Jusqu’à présent, cependant, Amazon n’a pas encore commenté la controverse.

Ce n’est que le dernier numéro à infester New World après son lancement massif et quelque peu rocheux. Au cours des derniers mois, plusieurs exploits de rupture de jeu ont amené Amazon à fermer l’ensemble de l’économie du jeu à deux reprises, et le dernier gros patch du jeu a introduit toute une série de problèmes, comme les serveurs de voyage dans le temps, qui ont causé toutes sortes de problèmes.

