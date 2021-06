Les joueurs et les fans affluent vers l’événement de basket-ball King Of the District 2.1 qui s’est tenu à Dubaï

Plus de 200 participants et amateurs de basket-ball sont pris dans l’excitation du tournoi de basket-ball du CMC King of the District.

Le tournoi individuel, organisé par All In Sports et Jam Sports Academy a eu lieu les 4 et 5 juin 2021, pour la deuxième édition à l’école privée Al Ittihad – Jumeirah. En plus des matchs individuels intenses, il y avait également des défis à trois points et des compétences lors de l’événement de deux jours bourré d’action.

Les gagnants de la catégorie comprenaient Mamadou Ndiyae pour le roi du district dans la catégorie des hommes et Rose Ouma a été couronnée reine du district dans la catégorie des femmes. Mohammed El Masri a remporté l’étoile montante du district dans la catégorie garçons U18, tandis que le prix Melissa Khairallah dans la catégorie filles U18. Wael Sleiman a été couronné étoile montante du district dans la catégorie garçons U14, Ibrahim Mohsen a remporté l’étoile montante du district dans la catégorie garçons U12 et Omar Choucair a été l’étoile montante victorieuse de la catégorie mixte district U10.

« L’événement de cette année était au top », a déclaré Elie Assaf, fondateur et PDG d’All In Sports. « Nous attendions 300 à 350 participants et participants, bien que nous en ayons reçu plus de 500. Merci à tous les supporters, sponsors, à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Nous sommes impatients d’annoncer bientôt de nouveaux projets et événements avec Jam Sports Academy.

«Nous avons été témoins d’un haut niveau de performance dans toutes les catégories de joueurs, ce qui a rendu la compétition plus difficile et excitante. Main dans la main avec All In Sports Services, nous avons fait de la deuxième édition de cet événement un véritable essor. A déclaré le co-fondateur et directeur général de la Jam Sports Academy Ahmad Sleiman.

Assaf et Sleiman ont également pris le temps de remercier l’école privée Al Ittihad – Jumeirah, pour avoir accueilli le tournoi.

L’événement King Of the District 2.1 s’est déroulé sous la supervision du Dubai Sports Council et était parrainé par Clemenceau Medical Center-Dubai, Masafi Water and Delta Insurance Services, Intercat Cateriya, Vitamin Well, Bakalland UAE, All Original, Wooden Bakery, Jabbour Restaurant, Infinite Ski, Hôtels Signature 1, Rayna Tours, Awani Levant, Miyabi, Akiba Dori.

