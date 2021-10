Les joueurs étrangers grands et polyvalents sont préférés dans la NBA

15/10/2021 à 6h56 CEST

Ce n’est plus un secret dans le monde de la NBA que joueurs étrangers grands et polyvalents, qui sont formés au basket-ball international, sont préférés et désirés par les équipes de la NBA, et leur importance au sein de la ligue augmente, comme prévu pour la saison 2021-22.

Les Houston Rockets, qui avaient dans leurs rangs le légendaire Temple de la renommée Moses Malone, ainsi que Hakeem Olayuwon et Ralph Sampson, formant tous deux les célèbres et historiques « Twin Towers », puis se sont concentrés sur le basket-ball international à la recherche des hommes de grande taille, avec la signature du Chinois Yao Ming, choisi numéro un lors du tirage au sort de 2002. Depuis, d’autres grands joueurs importants sont passés par la franchise texane, comme le Turc Ömer Asik et le Suisse Clint Capela, qu’ils ont transféré à l’Atlanta Hawks quand ils ont changé leur style de jeu avec l’arrivée du meneur Russell Westbrook pour faire équipe avec le garde James Harden, tous deux déjà hors de l’équipe. Les Rockets se sont encore une fois appuyés sur de grands joueurs européens avec l’équipe nationale cette année lors du tirage au sort collégial du jeune Turc Alperen Sengün et de l’attaquant espagnol Usman Garuba, tous deux âgés de seulement 19 ans.

Mais s’il y a eu quatre joueurs pivots qui ont élevé le niveau de la nouvelle version de joueur polyvalent au plus haut niveau, ce sont bien le Lituanien Arvydas sabonis, les frères espagnols Pau et Marc Gasol avec le pivot serbe Nikola Jokic. Sabonis fut le véritable pionnier des pivots européens qui donnèrent des master classes sur les fondamentaux du basket en NBA à son arrivée aux Portland Trail Blazers, où malgré ses limitations physiques avec les problèmes qu’il traînait dans son genou droit, il enseigna dans chaque match avec le maniement du ballon, les passes, les rebonds et les points, ainsi que le déplacement du ballon.

Le vote du joueur le plus utile (MVP) de la saison dernière a confirmé la revenir à l’importance des grands hommes en NBA. Le vote a également mis en évidence la domination des grands hommes d’autres pays. Jokic des Denver Nuggets a remporté le prix, suivi du Camerounais Joel Embiid des Philadelphia Sixers. L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks a terminé quatrième du vote et a été le MVP des finales de la NBA. Pendant ce temps, le Français Rudy Gobert de l’Utah Jazz a remporté son troisième titre de joueur défensif de l’année. Capela, avec les Hawks, a terminé meilleur rebondeur de la NBA (14,3 rebonds, 60% de tirs sur le terrain et deux blocs par match).

Des entraîneurs comme Nate McMillan des Hawks, qui a également joué avec les SuperSonics de Seattle à « l’âge d’or » de la NBA, est convaincu que le joueur américain doit à nouveau récupérer et assumer l’importance de maîtriser les fondamentaux de base en matière de meilleur basket au monde. McMillan a rappelé qu’un entraîneur NBA n’a pas la responsabilité d’enseigner les fondamentaux aux joueurs mais de s’adapter à leur schéma technique, ce que les étrangers, notamment européens, font parfaitement, grâce à leur polyvalence. L’entraîneur des Hawks a déclaré que le moment était venu de rappeler aux joueurs américains qu’il existe une « triple menace » dans le basket-ball et pas seulement « donnez-moi le ballon et laissez-moi tirer ».

Jokic, qui a récolté en moyenne 8,3 passes décisives et enregistré en même temps un grand nombre de touchés et de rebonds, a prospéré tout en améliorant ses coéquipiers, ce qui est sa véritable priorité, pour les rendre de mieux en mieux. Pour sa part, Embiid n’a pas pu échapper aux projecteurs puisqu’il a récolté en moyenne 28,5 points la saison dernière. Il a ajouté 2,8 passes décisives par match et veut également être connu pour ses performances à l’autre bout du terrain et se battra pour le prix du joueur défensif de l’année.

La liste des meilleurs joueurs internationaux comprend également le bahamien Deandre Ayton (Phoenix), le suisse monténégrin Nikola Vucevic (Chicago) et le letton Kristaps Porzingis (Dallas). Cependant, certains numéros 5 et attaquants américains comptent toujours parmi les meilleurs de la ligue, comme Anthony Davis (Los Angeles Lakers) et Bam Adebayo (Miami), devenu joueur et franchise à part entière. Deux autres jeunes joueurs de grande taille qui dominent déjà la ligue sont l’attaquant de puissance Domantas Sabonis de l’Indiana, fils d’Arvydas, et Karl-Anthony Towns du Minnesota, un dominicain-américain, tous deux possédant une expérience d’équipe internationale.