Les joueurs experts de Doom continuent de relever des défis autrefois considérés comme impossibles

Classique Perte les joueurs continuent de relever certains des défis communautaires les plus difficiles qui restent, en battant des missions sans attaquer un seul ennemi dans certains des points de vente les plus difficiles. Perte niveaux jamais publiés.

Au début des années 90, peu de temps après la sortie de Doom II, certains des meilleurs joueurs de Doom au monde ont rejoint un site Web appelé Compétitionn. Ce site hébergeait des speedruns, des démos, et divers défis communautaires pour des centaines de niveaux répartis sur divers Perte jeux et add-ons de vente au détail officiels. Ces défis impliquaient de trouver tous les secrets, de tuer tous les ennemis, de battre des niveaux sans attaquer les ennemis, et plus encore. Au fil du temps, les joueurs ont relevé la plupart de ces défis. Mais certains sont restés invaincus et ont été jugés impossibles par beaucoup.

En 2019, Decino, un Perte expert et Youtuber, a mis en ligne une vidéo présentant les défis impossibles restants. Certains pouvaient être complétés via des exécutions assistées par un outil, mais d’autres semblaient impossibles même avec logiciel supplémentaire. Depuis cette vidéo, certains des meilleurs Perte les joueurs du monde entier se sont penchés sur ces soi-disant défis impossibles pour voir s’ils sont vraiment, vraiment, complètement impossibles.

Ils ont réussi à faire de bons progrès, comme le montre la dernière vidéo de Decino, qui est une mise à jour sur l’état actuel des défis impossibles dans le classique Perte Jeux.

Trois défis jugés impossibles par les humains ont été complétés par Perte experts. L’une d’elles consiste à terminer L’expérience Plutonia carte finale le second difficulté la plus difficile sans attaquer aucun ennemi. C’est délicat pour un tas de raisons, y compris qu’il s’agit d’un niveau de grand boss qui vous charge de … attaquer et tuer le boss, l’icône du péché. Mais un joueur a pu battre ce niveau en utilisant ses compétences et sa chance. Il a fallu plus de 800 tentatives mais Perte l’expert Pleymo a réussi. Des trucs impressionnants!

Quelques autres défis peuvent être relevés à l’aide d’outils ou via des exploits de sauvegarde et de chargement. Mais comme les démos ne peuvent pas être enregistrées lors de la sauvegarde et du chargement d’un jeu, elles sont toujours considérées comme invaincues car les démos sont nécessaires comme preuve.

Cependant, ils sont techniquement possibles à réaliser et si la communauté de joueurs joue toujours au jeu de tir classique d’id Software trouve un nouveau problème ou exploit, ces derniers défis impossibles pourraient un jour être terminés.

