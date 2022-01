Les joueurs « honteux » de Manchester United « ne veulent pas être entraînés » et Ralf Rangnick « invente des systèmes » alors que d’anciennes stars de la Premier League critiquent la terrible démonstration des Diables rouges contre les Wolves

« Vous ne pouvez pas entraîner des joueurs qui ne veulent pas être entraînés… Manchester United était terrible. »

C’était le verdict de l’ancienne star de la Premier League Micky Gray après que les Wolves ont dominé les Red Devils pour remporter leur première victoire en championnat à Old Trafford depuis 1980.

GETTY

Ce fut une soirée horrible pour Rangnick à Old Trafford

getty

Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo n’ont pas réussi à marquer le match

Joao Moutinho a renvoyé les Wanderers vers une victoire méritée 1-0 alors que le début de vie invaincu de Ralf Rangnick alors que le manager par intérim de United touchait à sa fin.

Après leur victoire prometteuse sur Burnley pour terminer 2021, United a connu un début d’année terrible alors que leur affichage bâclé et décousu a été puni par les visiteurs impressionnants de Bruno Lage.

Et Gray, qui a joué pour les Wolves, Leeds et Sheffield United au cours d’une carrière de haut niveau s’étalant sur deux décennies, ne pouvait pas croire ce qu’il voyait du côté de Ralf Rangnick après leur horrible performance à domicile.

« Un trois points bien mérité pour les Wolves », a-t-il déclaré à talkSPORT peu de temps après son temps plein.

« Les dix dernières fois qu’ils sont venus ici, ils n’ont pas réussi à gagner, mais de la première minute à la dernière, ils ont dominé ce match.

Les loups méritaient pleinement les points, a déclaré Gray à talkSPORT

« Ils ont eu des problèmes devant le but mais ils ont attendu leur temps et à la 81e minute, Joao Moutinho a récupéré le ballon et l’a ramené de l’extérieur de la surface.

« Ils méritent les points mais ce sont de gros problèmes pour Manchester United. Des problèmes majeurs, majeurs.

« C’était une performance honteuse et au moment où je parle, les joueurs des Wolves se tournent vers leurs supporters et c’est absolument superbe.

Il a ajouté: «C’était tellement terne. Vous ne pouvez pas entraîner des joueurs qui ne veulent pas être entraînés. C’est comme ça que je vois ce groupe de gars de Man United en ce moment.

« Ils étaient terribles. »

La légende de Liverpool Jamie Redknapp a fait écho aux sentiments de Gray dans le studio Sky Sports, affirmant que les tactiques de Rangnick étaient déroutantes et a insisté sur le fait que l’Allemand ne savait pas quelle formation il voulait que son équipe joue.

GETTY

Les loups ont manqué de vainqueurs mérités dans l’affrontement

« Ils jouaient une équipe si dépourvue de confiance, d’idées, de comment jouer. » il a dit.

« Le système – nous parlons des managers qui entrent dans le jeu et Rangnick est arrivé avec ce célèbre système 4-2-2-2.

« Cela ne fonctionne pas si vous n’avez pas les bons joueurs. Vous devez jouer le bon système. Ensuite, il est passé à un trois à l’arrière, un 4-4-2, et à la fin, je pense qu’il inventait des systèmes.

«Il n’y avait pas de véritable identité sur la façon dont ils essayaient de jouer. La performance de Watford était vraiment au plus bas, mais je suis sûr que les fans de United pensaient au moins qu’ils étaient bons pour l’avenir. Il n’y avait rien aujourd’hui.

Il a ajouté : « Lorsque vous regardez Man City et les meilleures équipes, elles contrôlent le milieu de terrain. United n’a jamais eu ça.

« Jamais ils ne se sont joués des passes ou n’ont eu la capacité de se débarrasser de la piqûre, ils étaient si pauvres aujourd’hui. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.