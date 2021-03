Les joueurs internationaux de la Liga, contraints de passer un PCR avant de revenir

31/03/2021 à 12:39 CEST

Le 12 janvier, la Ligue a publié une circulaire à tous les clubs dans laquelle elle communiquait le nouveau protocole unifié d’entraînement et de compétition pour la saison 2020-2021. Ce nouveau protocole suppose le remplacement des tests PCR réalisés depuis le retour du concours en fin de saison dernière, par des tests antigéniques.

Ce changement lors de la réalisation de ces nouveaux tests s’est accompagné d’un plan d’action où jusqu’à quatre tests antigéniques sont prévus tout au long de la semaine. Le premier, avant de revenir à la première séance d’entraînement de la semaine, et le dernier, avant la concentration avant le choc suivant.

Cependant, la même circulaire maintient l’utilisation de la PCR dans plusieurs situations. Le premier, et bien sûr, est dans le cas de l’apparition de cas positifs dans le modèle. Mais, en plus, la même circulaire et le protocole du concours établissent davantage de situations où l’utilisation de la PCR est obligatoire.

Et le premier d’entre eux est la fin des fenêtres des équipes nationales. Comment la même circulaire expose « A la fin des périodes internationales de la FIFA des équipes nationales à ces joueurs avant leur incorporation à l’équipe de leur club correspondant ».

Cela signifie que tous les joueurs de la ligue espagnole sont tenus de passer ce test PCR comme condition pour pouvoir rejoindre la dynamique des séances d’entraînement de leurs équipes respectives. S’ils ne réussissent pas, ils ne peuvent pas retourner à l’entraînement. Dans cette situation seront aujourd’hui mercredi tous les internationaux de l’équipe espagnole U21 qui à partir d’aujourd’hui, et après leur grand classement pour les quarts de finale de l’Eurocup de la catégorie, ils reviennent avec leurs équipes.

La même chose se produira demain jeudi lorsque Busquets, Pedri, Jordi Alba et le reste des joueurs du Barça dispersés dans toute l’Europe reviendront de leur concentration avec leur équipe nationale.

Les PCR sont également obligatoires pour les finalistes de la Coupe

La circulaire établit d’autres situations dans lesquelles les clubs doivent passer ces contrôles PCR au lieu d’antigènes. À commencer par les équipes qui disputent la finale de la Copa del Rey ou de la Super Coupe, « ils se tiendront 48 heures avant la contestation des matches des compétitions précitées « . Cela signifie que jeudi, l’Athletic Club et la Real Sociedad devront passer ces PCR avant la finale de la Coupe samedi. La même chose se produira dans deux semaines, lors du deuxième match de coupe entre l’Athletic Club de Bilbao et Barcelone.