Earl Boykins (1,65)

Le meneur n’a pas été repêché en 1998, mais a fait ses débuts en NBA avec les Nets en 1999. Il n’a joué que 5 matchs dans le New Jersey, puis il était à Cleveland, Orlando, Los Angeles (Clippers), Oakland … et Denver, où plus de stabilité Il avait. 2008-09 a été passé en Italie (Virtus Bologna). En NBA, il a également joué pour les Bucks, les Rockets, les Wizards et les Hornets.