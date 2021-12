Les joueurs les plus rapides du Bayern Munich dévoilés

Le site Web StatsPerform.com a compilé la liste des joueurs les plus rapides du Bayern Munich et bien qu’Alphonso Davies n’ait peut-être pas eu la vitesse de pointe en Bundesliga dans le Hinrunde, il est toujours le roi de Bavière.

Jetez un œil ci-dessous pour voir la liste complète (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia) :

1. Alphonso Davies : 36,1 km/h

2. Leroy Sané : 35,2 km/h

3. Kingsley Coman : 35,0 km/h

4. Dayot Upamecano : 34,2 km/h

5. Lucas Hernandez : 33,9 km/h

6. Niklas Süle : 33,7 km/h

7. Bouna Sarr : 33,6 km/h

8. Robert Lewandowski : 33,5 km/h

9. Josip Stanisic : 33,4 km/h

10. (égalité) Thomas Müller : 33,2 km/h

10. (égalité) Serge Gnabry : 33,2 km/h

12. Corentin Tolisso : 33,0 km/h

13. Léon Goretzka : 32,7 km/h

14. Jamal Musiala : 32,6 km/h

15. Omar Richards : 32,4 km/h

16. Benjamin Pavard : 33,2 km/h

17. Marcel Sabitzer : 32,1 km/h

18. Joshua Kimmich : 31,7 km/h

19 : Eric Maxim Choupo-Moting : 31,3

20. Tanguy Nianzou : 29,3 km/h

21. Marc Roca : 28,9 km/h

Coups rapides à emporter

Pour les vieux, Müller et Lewandowski s’en sortent toujours bien. Gnabry, Goretzka, Musiala et Kimmich étaient tous un peu plus lents (du moins avec quelle vitesse de pointe ils ont atteint) que je ne l’aurais pensé. Upamecano a été plus rapide que prévu.