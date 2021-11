Les joueurs NBA de la semaine sont Devin Booker et Trae Young

Ils étaient deux des joueurs qui avaient commencé la saison le plus mal pour ce qu’on attendait d’eux, mais leur performance est déjà à fond. Devin Booker et Trae Young Ce sont deux des joueurs les plus intéressants de la NBA, des buteurs nés qui commandent déjà la ligue.

L’extérieur des Phoenix Suns et le meneur de jeu des Atlanta Hawks ont réussi à capturer des chiffres absolument incroyables que nous partageons ci-dessous, via le Twitter officiel de la NBA.

Joueurs NBA de la semaine pour la semaine 6. Ouest : Devin Booker (@Suns)

Est : Trae Young (@ATLHawks) pic.twitter.com/ug4thrdPmW – NBA (@NBA) 29 novembre 2021