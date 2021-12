Les joueurs NBA les plus précieux qui peuvent être échangés au 15 décembre

Les échanges sont sur le point de devenir réels.

Un groupe de plus de 100 joueurs NBA devrait devenir éligible au commerce le 15 décembre. La liste comprend des agents libres récemment signés, des vétérans clés et un certain nombre d’options de profondeur.

Certains joueurs peuvent être assez précieux pour les transactions en solo. D’autres sont simplement des agents de remplissage pour faire fonctionner les mathématiques, ou des édulcorants pour faire passer les accords par-dessus. Quoi qu’il en soit, chacun a sa propre valeur en modifiant potentiellement le paysage de la ligue.

Jetons un coup d’œil aux joueurs qui ont le potentiel d’être les pièces commerciales les plus précieuses à l’avenir.

Dennis Schroder – Boston Celtics



(Photo AP/Rick Egan)

Salaire 2021-22 : 5 890 000 $

Quelle année et demie intéressante cela a été pour Schroder. Il est passé de sixième homme de l’année à OKC à meneur de jeu pour le champion en titre des Los Angeles Lakers, jusqu’au gars qui a tâtonné le sac de 84 millions de dollars. Maintenant, il est à Beantown enfilant le vert des Boston Celtics.

Schroder joue bien pour les C. Il a une moyenne de 17,1 points et 4,8 passes décisives en 33,1 minutes par match, ce qui semble être une bonne affaire pour les Celtics étant donné qu’ils ne lui paient que le contribuable MLE (5,9 millions de dollars). Il est donc étrange d’entendre que Boston est ouvert à des négociations commerciales impliquant Schroder. La seule façon qui a du sens pour moi, c’est s’ils veulent obtenir quelque chose en retour avant que Schroder ne mette potentiellement plus d’argent pendant la période d’agence libre de 2022.

Si Boston prend un gros coup sur un joueur superstar comme Damian Lillard ou Bradley Beal, je pourrais voir Schroder être associé à Jaylen Brown pour aider à faire avancer les choses. Je ne sais pas qui d’autre demande les services de location de Schroder avant son agence gratuite.

Reggie Bullock – Dallas Mavericks



(Petre Thomas-USA TODAY Sports)

Salaire 2021-22 : 9 536 000 $

Les choses ne se passent pas exactement comme prévu à Dallas pour Bullock ou les Mavericks. Bullock était considéré comme un pick-up clé en agence libre lors de la dernière intersaison après une excellente saison 2020-21 avec les Knicks de New York. Pourtant, son score est en baisse de 10,9 points à 5,8 et, plus important encore, son tir à trois points est de 28,3% après 41,0 il y a une saison.

Bullock n’est guère le seul problème pour une équipe de Mavericks qui est juste au-dessus de 0,500. S’ils cherchaient à secouer la liste, Reggie serait l’un des premiers noms du bloc commercial. Certaines équipes envisageraient probablement d’acheter bas sur Bullock, qui est un joueur 3&D éprouvé et pourrait aider un concurrent si une régression positive se profile à l’horizon. Mais il pourrait également être emballé avec quelqu’un comme Kristaps Porzingis afin d’obtenir un retour plus important.

Néanmoins, ne soyez pas surpris si vous apprenez l’existence d’un commerce Reggie Bullock. Lui et les Mavs ne s’entraînent pas.

Kemba Walker – New York Knicks



(Photo AP/Noah K. Murray)

Salaire 2021-2022 : 8 729 020 $

Un retour aux sources tant attendu était censé permettre à Kemba Walker, originaire de New York, de traverser certaines des dernières années de sa carrière dans sa ville bien-aimée. Au lieu de cela, Walker est fermement planté sur le banc peu de temps après sa première saison avec les Knicks.

Le dernier DNP-CD de Kemba dimanche contre les Milwaukee Bucks a fait huit matchs consécutifs au cours desquels il n’a pas vu le terrain. Il n’y a aucune indication d’un changement à venir, mais on pourrait penser que Walker sortirait de la niche de Tom Thibodeau étant donné que son banc n’a pas entraîné de meilleurs résultats pour les Knicks.

Alors que les meilleurs jours de Walker sont derrière lui et qu’il connaît la pire saison statistique de sa carrière (11,7 points, 3,1 passes décisives, 2,6 rebonds par match), il est difficile d’imaginer qu’il est tombé au point où il ne mérite pas minutes. La situation est délicate et devient de plus en plus frustrante pour les deux parties, rendant un échange ou un rachat presque inévitable. Kemba pourrait toujours être un bon ajout de deuxième unité pour un certain nombre d’équipes tant qu’il est en bonne santé. On ne sait pas exactement quelle est sa valeur de retour à ce stade.

La plupart des Lakers ne sont PAS nommés LeBron ou Anthony Davis



(Alonzo Adams-USA TODAY Sports)

Donc, tout l’affaire Russell Westbrook + vétérans du contrat minimum ne se passe pas bien à LA. Cela pourrait être pire, honnêtement, mais cela n’excuse pas à quel point le trajet a été difficile.

Les Lakers (15-13) sont actuellement impliqués dans de nombreuses rumeurs commerciales; pas de surprise là-bas. Deux joueurs qui reviennent fréquemment sont Talen Horton-Tucker et Russell Westbrook. Les deux sont les deux seuls en dehors de LeBron et AD à gagner suffisamment d’argent pour être le point de départ d’une transaction.

La plupart des autres Lakers éligibles deviennent consomptibles compte tenu de la situation salariale. Vous voulez échanger l’énorme contrat de Westbrook ? Ils auront probablement besoin d’inclure quelques joueurs pour faire fructifier l’argent. De même, LA devra traiter plus que les 9,5 millions de dollars de THT s’ils veulent acquérir quelqu’un qui relève immédiatement leur plafond ; ces gars ne sont pas bon marché.

Les Lakers devront faire preuve de créativité dans leur approche commerciale. Je m’attendrais à ce que des gars comme Carmelo Anthony et Malik Monk soient les moins susceptibles d’être échangés, mais on ne sait jamais.

