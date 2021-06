“Les joueurs ne pensent pas au lundi ou au score aller”

18/06/2021 à 20h49 CEST

.

L’entraîneur de Gérone, Francisco Rodríguez, a déclaré lors de la conférence de presse précédant le match retour de la finale des barrages que leurs joueurs ne pensent même pas à une hypothétique célébration de promotion ni dans l’avantage 1-2 du match aller.

“L’équipe s’affrontera et gagnera dès le début, comme dans n’importe quel match précédent. C’est indispensable de sortir comme ça“Il a avancé avant de rappeler que, dans la première demi-heure du match aller, ses joueurs” n’étaient pas au même niveau que les trois derniers mois “et le Rayo” était supérieur et avait leurs options.”

En ce sens, Francisco a admis que attend “le Rayo au début du match à Vallecas: un éclair dangereux et ambitieux qui obligera l’équipe à jouer à 200%”. L’objectif sera “d’essayer d’arrêter ce qui est très bien et d’attaquer pour marquer le but qui donne la victoire à l’équipe”.

L’entraîneur de Gérone a également reconnu que l’équipe affronter le match “comme s’il s’agissait d’un match unique”, et avec la certitude que “penser que vous venez de gagner dans votre domaine ne vous donnera aucun avantage”. Pour Francisco, la recette pour battre et être promu First est claire : travail, engagement, ambition, concentration, yeux ouverts et faim. “Il faut être très prudent à tout moment du jeu, pas seulement au début”, a-t-il remarqué.

Il a également insisté sur l’importance de contrôler le désir, la pression et les nerfs « énormes », et a averti que « L’illusion qui existe dans l’environnement ne fonctionne pas ; seul le travail est bon.”

Après avoir expliqué que l’attaquant Yoel Bárcenas a repris l’entraînement ce vendredi Après avoir joué pour le Panama, Francisco a déclaré qu'”à ce stade, c’est une bénédiction que tout le monde soit là pour concourir” et a admis qu’il vivait personnellement son meilleur moment : “super heureux et excité, mais avec les pieds sur terre”.

L’Andalou a répété qu’il discuterait avec le club du renouvellement de son contrat dès la fin du cours, bien qu’il ait précisé que les deux parties sont ” ravies “, et a affirmé que monter avec Gérone en première serait son plus grand triomphe en tant qu’entraîneur. “Ce serait une fierté d’entrer dans l’histoire du club, mais ce n’est pas encore arrivé. Nous devons continuer à préparer le match et le combattre”, a-t-il souligné.

“Ça m’énerve qu’il n’y ait pas eu de temps pour plus de monde sur le terrain”Francisco a déploré lorsqu’on l’a interrogé sur l’atmosphère qui sera vécue à Montivili et avant de promettre que l’équipe donnera tout pour que la ville de Gérone ait “le prix qu’elle mérite”.