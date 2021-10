Les joueurs non vaccinés peuvent-ils jouer en NBA ?

Vaccination et protocoles sanitaires pour contrôler le COVID-19 restent un enjeu crucial pour la saison NBA 2021-22, peu importe combien la Ligue a récupéré une bonne partie de la normalité perdue au second semestre 2019-20 et au cours de l’année écoulée, 2020-21. Les États-Unis sont encore loin de surmonter la transe de la pandémie, et le nombre de morts dans le pays dépasse déjà les 700 000 confirmés et directement liés au COVID. Pendant ce temps, le refus d’un pourcentage trop élevé de la population de se faire vacciner a ralenti la lutte contre le virus au moment même où la disponibilité des vaccins commençait à être optimale. En NBA, ils ont ouvert avec le camp d’entraînement de la pré-saison avec 90 % de joueurs vaccinés, ce qui a laissé environ 60-70 sans le faire. C’est-à-dire environ deux par franchise. Très dangereux. Au fur et à mesure des journées de formation, ce chiffre atteint déjà 96%.

Les joueurs non vaccinés ne sont pas interdits de jouer selon les règlements de la NBA. La Ligue n’a d’ailleurs pas pu rendre la vaccination obligatoire chez les joueurs car elle s’est heurtée au refus de la NBPA, le syndicat. D’autres successions (employés de bureau arbitres…) ont dû se faire vacciner pour continuer à exercer leur activité professionnelle. Mais au-delà des règles internes de la NBA, sont les règles sanitaires des villes où se trouvent leurs équipes. Et dans trois d’entre eux les joueurs non vaccinés ne pourront pas être dans les matchs de leurs franchises à domicile, lorsqu’ils joueront sur leur terrain. Ce sont San Francisco, New York et Los Angeles. Cela a créé d’énormes problèmes avec, par exemple, Andrew Wiggins sur les Warriors (il a fini par se faire vacciner). Et le cas le plus médiatisé : un Kyrie Irving éloigné des Brooklyn Nets, le grand favori du ring, jusqu’à ce qu’il accepte de se faire vacciner.

Ce que la NBA a clairement indiqué, c’est que les non vaccinés qui manquent des matchs liés aux équipes de ces trois villes (Knicks, Nets, Warriors, Lakers, Clippers) Ils ne factureront pas la partie proportionnelle de ces rencontres. Oui le reste de leur salaire. Knicks, Lakers et Clippers ont déjà annoncé qu’ils avaient atteint 100 % de vaccination dans leurs rangs. Pour Kyrie Irving, par exemple, cette mesure peut signifier des pertes allant jusqu’à 17 millions de dollars, avec environ 380 000 $ entrant dans les limbes par match. En saison régulière, les Nets en ont 41 en équipe à domicile et deux de plus sur leur marché, New York, lors de visites aux Knicks.

De plus, comme ils ne sont pas officiellement signés avec l’accord du syndicat des joueurs, ils il y aura des protocoles beaucoup plus durs qui se souviendront de la saison dernière très difficile pour les non vaccinés. Ceux qui ont reçu le vaccin vivront exempts de bon nombre des règles qu’ils ont dû suivre strictement au cours de la dernière saison et demie. Les personnes non vaccinées, en revanche, continueront à devoir subir des contrôles, elles auront des quarantaines plus longues en cas de contact à risque, elles devront toujours porter des masques et être à deux mètres de toute autre personne lors des réunions et discussions, elles seront mangent dans des endroits séparés, ils auront leurs casiers de vestiaire mis de côté… et ils seront obligés de rester chez eux lorsqu’ils seront dans leur ville ou à l’hôtel lorsque l’équipe joue en tant que visiteur, sans fréquenter les lieux de loisirs jugés à risque (restaurants, bars…) et à quelques exceptions près : faire les courses, emmener ses enfants à l’école…