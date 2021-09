Les joueurs non vaccinés subiront plus de tests et auront plus de restrictions

30/09/2021 à 11h47 CEST

Les joueurs NBA Ils ont reçu les protocoles provisoires de santé et de sécurité Covid-19, qui ne sont pas du tout bienveillants pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

L’information envoyée par la NBA aux 30 équipes précise que le Les joueurs qui n’ont pas encore été vaccinés contre le Covid-19 seront testés beaucoup plus fréquemment et devront se conformer à plus de restrictions que les autres.

Les règles prévoient qu’ils ne peuvent pas manger avec des coéquipiers ou du personnel déjà vaccinés et qu’ils doivent rester avec des masques et à au moins deux mètres du reste des participants, lors de toute réunion d’équipe.

En outre, les joueurs non vaccinés « doivent rester chez eux lorsqu’ils jouent à domicile » et ils ne pourront pas quitter les locaux de l’hôtel où ils séjournent lorsqu’ils voyagent.

Dans les deux cas, il y a quelques exceptions, comme faire les courses ou emmener les enfants à l’école.

Les joueurs non vaccinés ne seront pas non plus autorisés à visiter des “environnements à plus haut risque”, précise la NBA dans ses nouvelles règles, comme les restaurants, les bars, les clubs, les lieux de divertissement ou les grands rassemblements intérieurs.