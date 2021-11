Les joueurs partent, Razer met fin à son partenariat avec XTRA Gaming au milieu d’allégations de réduction au silence des victimes d’agressions sexuelles

L’organisation d’esports XTRA Gaming est sous le feu des critiques après avoir refusé de soutenir un membre victime d’une agression sexuelle.

XTRA Gaming a vu presque sa liste de joueurs d’esports et de créateurs de contenu partir au milieu de graves allégations de tentative de faire taire une victime d’agression sexuelle. Un utilisateur de Twitter du nom de JeffTheMVP a publié aujourd’hui un article sur Twitlonger, alléguant que lui et un ami avaient été drogués et agressés sexuellement lors d’une fête à Los Angeles. La victime a demandé conseil à son organisation d’esports – XTRA Gaming – mais on lui a dit qu’il devrait quitter l’équipe s’il allait de l’avant avec ses accusations.

Maintenant, l’organisation fait face à des critiques et à une liste pratiquement vide dans les heures qui suivent ces accusations.

L’histoire de JeffTheMVP

#Moi aussi Lire : https://t.co/yybrIatVOZ – XTRA Jeff (@JeffTheMVP) 14 novembre 2021

Twitlonger de JeffTheMVP allègue que deux agresseurs masculins, connus sous le nom d’influenceurs Carter et Raffy, l’ont drogué et agressé sexuellement lui et son ami en août de cette année à Los Angeles. La déclaration se lit comme suit :

« Carter et [sic] Raffy étaient tous les deux bien informés que je m’identifiais comme un homme hétéro. Je leur ai même dit que j’avais une petite amie dans le comté d’Orange. Je pensais qu’ils avaient accepté cela et compris. Lorsque nous sommes arrivés chez eux, ils ont informé mon ami et moi qu’ils étaient ivres depuis 7 heures du matin et nous ont exhortés à « se mettre à leur niveau ».

Les deux se sont sentis obligés de boire pour apaiser leurs hôtes et ont accepté des boissons en conséquence. Les quatre hommes ont discuté d’accords et d’approbations de grandes marques, mais ont estimé que la situation était difficile.

«Raffy et Carter n’arrêtaient pas de me passer la bouteille et de me presser de me mettre à leur niveau. Je voulais m’intégrer et les rendre heureux alors j’ai accepté. Ils ne buvaient jamais à la bouteille à laquelle ils nous faisaient boire. Ils voulaient qu’on se détende avec eux jusqu’à la grande fête à laquelle ils nous ont invités plus tard. Nous avons décidé de le rechercher parce que nous voulions faire du réseautage lors de la fête. »

Les détails de cette histoire sont devenus de plus en plus sombres. Les deux victimes se sont retrouvées dévêtues au lit avec les agresseurs accusés sans aucun souvenir de ce qui s’est passé cette nuit-là. Après s’être rendus à l’hôpital, ils ont contacté les autorités mais craignaient d’exposer leurs deux agresseurs bien connus.

XTRA Gaming conseille les victimes contre une déclaration publique

Avec peu d’options, Jeff a approché XTRA Gaming, cherchant des conseils sur la façon d’aller de l’avant. Selon Jeff, l’organisation a déconseillé cette idée et il a récapitulé l’expérience :

« Mon équipe d’e-sport, Xtra Gaming, m’a même fait me sentir mal de vouloir faire connaître au public ce qui m’est arrivé. Ils ont dit que je devrais quitter l’équipe si je voulais en parler publiquement », a-t-il écrit.

«Ils ont dit que cela irait mal sur leur marque. Mon ami et moi avons tous les deux été ébouillantés [sic] et fait sentir que c’était de notre faute par le propriétaire de l’équipe. Cela m’a détruit de ne pas avoir mon équipe qui est comme une famille pour moi et être là pour moi.

Plusieurs membres XTRA quittent l’équipe

Officiellement F/A – Reet (@Reetlol) 14 novembre 2021

En réponse aux allégations contre XTRA Gaming, de nombreux joueurs et créateurs de contenu de l’équipe se sont éloignés de la marque. Des concurrents bien connus de Fortnite tels que les champions FNCS Nathan « Reet » Amundson et Dejsean « Deyy » Hew ont annoncé leur agence libre. Peu de temps après, la plupart des représentants de XTRA Gaming ont emboîté le pas.

Plus de détails Surface, Razer met fin à son partenariat

Après que @KEEMSTAR ait mis en lumière ce qui s’est passé récemment avec @xtragaming; Être maltraité par mon père, n’avoir pas de maison, etc. J’ai fait l’expérience du mépris de XTRA. Ils savaient ce que je vivais pendant des MOIS et m’ont ignoré. – ThatGeekAaron (@ThatGeekAaronTV) 15 novembre 2021

Un autre ancien membre de XTRA, ThatGeekAaron, a raconté une histoire similaire, déclarant que l’organisation ignorait ses histoires d’abus et de sans-abri. ESTNN a contacté Jeff au sujet de la situation. Il a déclaré que XTRA ne l’avait pas contacté depuis la publication de son Twitlonger. L’équipe Razer a depuis mis fin à son partenariat avec XTRA en raison des informations accablantes.

Le propriétaire de XTRA démissionne

Démissionner. pic.twitter.com/3Ka4Obwt2n – XTRA Sly (@xtra_sly) 15 novembre 2021

Quelques heures seulement après que Jeff ait raconté son histoire, le fondateur et PDG de XTRA – Manny « Sly » Vieites – a démissionné de son poste. Il a tweeté des excuses et son point de vue.

« Plus tôt dans la journée, une vidéo a été publiée et la façon dont nous avons géré l’incident était insensible et ne reflétait pas qui je suis en tant qu’individu ou ce que nous défendons en tant qu’organisation », a-t-il déclaré. « Je m’approprie le fait de savoir que j’aurais pu adopter une approche plus agressive/publique pour aider nos joueurs et je suis profondément désolé pour cela. »

« Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis triste d’avoir laissé tomber nos membres, notre communauté et tous ceux qui nous ont soutenus. Par conséquent, je prends le temps de réfléchir et de quitter mon poste de PDG de XTRA Gaming, à compter de maintenant.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’abus et avez besoin d’aide, veuillez contacter le RAINN ou contacter leur ligne d’assistance immédiate au 1-800-656-4673.

Image caractéristique : XTRA Gaming

Changez de langue en utilisant ces codes : EN, ES, ZH-CN, ZH-TW, DE, RU, KO, BN, DA, NL, TL, FI, FR, HI, ID, IT, JA, JW, NO, PL, PT, RO, SV, TA, TH, TR, VI