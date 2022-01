Les joueurs passionnés de football Fantasy « plus susceptibles d’avoir une moins bonne santé mentale »

Un engagement élevé dans le jeu peut perturber la vie des joueurs (Photo : Fantasy Football/.)

Les fans de Fantasy Football qui passent le plus de temps à jouer, à faire des recherches et à penser à leurs équipes peuvent avoir une moins bonne santé mentale que les autres joueurs du jeu en ligne, selon une étude.

Selon les psychologues du sport de l’Université de Nottingham Trent, les joueurs qui se sont le plus engagés dans le passe-temps en ligne étaient plus susceptibles de souffrir de mauvaise humeur et d’anxiété lorsqu’ils jouaient ou y pensaient.

Le football Fantasy voit les gens créer leurs propres équipes virtuelles avec un budget limité, avant de gagner des points en fonction des performances réelles des footballeurs de leurs équipes.

Les chercheurs ont collecté des données auprès de près de 2 000 personnes jouant au football Fantasy sur différentes plateformes.

L’étude, considérée comme la première du genre, a suggéré que la majorité des joueurs n’ont éprouvé aucun problème de santé mentale en relation avec le jeu.

Mais certains ont trouvé que cela perturbait leur vie et gênait leur travail et leurs relations.

Il y avait des corrélations significatives entre une mauvaise santé mentale et les niveaux d’engagement des joueurs selon l’étude, qui a été menée via un questionnaire en ligne.



exclusif

Les officiers rencontrés craignent que les Londoniens ne leur fassent pas confiance après le meurtre de Sarah Everard

Dans l’ensemble, un quart des participants ont signalé une humeur légèrement déprimée – de la colère et de la frustration à la tristesse, la fatigue et une faible estime de soi – lorsqu’ils jouent, font des recherches ou réfléchissent au jeu.

Mais cette proportion est passée à 44% parmi les joueurs très engagés.

Une légère anxiété – ressentie par un cinquième des participants dans l’ensemble – a été signalée par 34% des joueurs passionnés du jeu. Les perturbations dans la vie des joueurs ont plus que doublé, passant de 14 % dans l’ensemble à 37 % chez les joueurs qui ont passé le plus de temps à s’engager avec leurs équipes.

Un engagement élevé a été classé comme ceux qui ont joué dans six ligues ou plus simultanément, ont passé plus de 45 minutes par jour sur la plate-forme, ont fait des recherches pendant plus d’une heure par jour ou ont passé plus de deux heures par jour à y réfléchir.

Plus de nouvelles



Les personnes qui jouaient au football Fantasy depuis 11 ans ou plus ont signalé une meilleure santé mentale que celles qui jouaient depuis moins longtemps, ont découvert les chercheurs.

Ils ont suggéré que cela pourrait être dû au fait que ceux qui peuvent mieux gérer leur santé mentale peuvent continuer à jouer le jeu.

Cela pourrait aussi être dû au fait que les joueurs ont été capables de développer des mécanismes d’adaptation pour faire face aux hauts et aux bas du jeu, selon les chercheurs.

Ils ont fait valoir que les développeurs de jeux et les joueurs eux-mêmes devraient faire davantage pour surveiller le temps consacré au jeu.

Plus : Actualités des jeux



Le Dr Luke Wilkins, expert en psychologie du sport et de l’exercice à la School of Science and Technology de l’Université de Nottingham Trent, a déclaré: » Bien qu’il soit positif que seule une minorité signale des problèmes de santé mentale en rapport avec leur football Fantasy, il est préoccupant que des niveaux d’engagement plus élevés semblent augmenter la probabilité d’éprouver des problèmes d’humeur et d’anxiété et semblent avoir un impact négatif sur la vie des joueurs.

« Le football fantastique est impossible à gagner pour la grande majorité des joueurs et il est possible que plus une personne est investie, plus elle sera négativement impactée lorsqu’elle « perdra ».

« Notre étude met en évidence les points positifs généraux que le jeu peut apporter, mais met également en garde contre les points négatifs potentiels et justifie l’idée qu’il faudrait faire davantage pour surveiller le temps consacré au football Fantasy. »

Les participants à l’étude étaient de 96 nationalités, avaient un âge moyen de 33 ans et la grande majorité (96 %) étaient des hommes.

L’étude, qui a également impliqué l’Université Newman, l’Université Anglia Ruskin et le Derwent Rural Counselling Service, est publiée dans la revue Human Behavior and Emerging Technologies.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();