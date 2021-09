Les joueurs PC de Deathloop signalent des problèmes de bégaiement et des baisses de fréquence d’images, Arkane enquête actuellement

Il semble que certains Boucle de la mort les joueurs rencontrent des problèmes avec le jeu sur PC.

Des rapports de problèmes avec le jeu sont publiés sur Reddit, Steam et Resetera.

La plupart des problèmes sont des rapports de bégaiement visuel et de fréquences d’images incohérentes.

Il semble également que ceux qui utilisent KBM aient rencontré des problèmes de bégaiement de souris, en particulier pendant les parties les plus chargées du jeu. Certains joueurs ont même signalé que les écrans de menu se figaient et certains avaient des problèmes pour charger le jeu.

Il semble qu’Arkane et Bethesda soient sur l’affaire. Selon l’un des responsables de la communauté du jeu qui s’est lancé dans la conversation sur le Deathloop Reddit officiel, l’équipe est consciente de certains des problèmes et travaille sur un correctif.

“Nous sommes au courant de rapports selon lesquels certains utilisateurs de PC rencontrent des problèmes de bégaiement dans Deathloop”, a déclaré l’employé de Bethesda Softworks. « Nous enquêtons activement sur le problème en ce moment en priorité et vous mettrons à jour avec des informations plus spécifiques dès que possible. »

Deathloop est sorti hier sur PC et PS5 et les critiques ont été très positives. Notre propre Alex Donaldson lui a attribué une note de 5/5, le qualifiant d'”aventure palpitante et fluide et de meilleur jeu d’Arkane à ce jour”.