Les joueurs PC de GTA Definitive Edition obtiennent un jeu gratuit

Peu importe comment vous le mesurez, Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive n’a pas connu le lancement le plus réussi. Marqué par une myriade de problèmes techniques et arborant un style artistique controversé, c’est une sortie qui a laissé les joueurs et les critiques assez tièdes. Maintenant, cependant, Rockstar espère qu’un jeu gratuit corrigera ce problème.

La version PC en particulier a attisé la colère des fans, avec The Definitive Edition remplaçant carrément les jeux originaux de la trilogie sur le Rockstar Games Launcher. Initialement, l’éditeur a décidé d’apaiser les fans en leur offrant les versions originales – mais maintenant, il est allé plus loin. Jusqu’au 5 janvier 2022, les propriétaires de PC de l’édition définitive peuvent échanger l’un des cinq jeux ici

Max Payne 3 Grand Theft Auto V : Édition Premium Grand Theft Auto IV : Édition complète LA Noire Bully : Édition bourse

Si, toutefois, vous possédez déjà les jeux ci-dessus ou si vous n’êtes tout simplement pas intéressé par eux, vous pouvez choisir de réclamer une carte Great White Shark dans Grand Theft Auto Online ou vous rapporter 55 lingots d’or dans Red Dead Online.

Avant le lancement de l’édition définitive, Rockstar semblait être un éditeur qui ne pouvait pas se tromper. Maintenant, tout comme le désastre Cyberpunk de CD Projekt Red, le fabricant de jeux autrefois en or a une certaine réputation à faire.

Nos amis Digital Foundry ont écrit dans son analyse brutale de la trilogie GTA. « Le résultat final n’est tout simplement pas assez bon et c’est vraiment dommage. » Depuis son lancement, GTA Definitive Edition a reçu plusieurs correctifs sur toutes les plates-formes, et d’autres devraient arriver sur toute la ligne.