Les joueurs Pokémon préoccupés par l’Exp. Fonctionnalité de partage

Tous les joueurs Pokémon ne sont pas satisfaits des nouveaux détails de gameplay qui émergent pour Brilliant Diamond et Shining Pearl, les remakes Switch de Pokémon Diamond et Pearl de Nintendo DS. En fait, une partie importante de la base de joueurs est actuellement bouleversée car Exp. Partager (une fonctionnalité dans laquelle les points d’expérience sont répartis entre tous les membres d’un groupe Pokémon) sera activé en permanence.

La dernière série d’aperçus des jeux de remake de la région de Pokémon Sinnoh a révélé que l’Exp. Le partage reviendra et ne pourra pas être désactivé, ce qui a suscité de nombreuses réactions mitigées de la part de la base de joueurs. Certains ont salué l’inclusion d’un mécanisme qui faciliterait l’élevage de Pokémon. D’autres joueurs pensaient que la répartition des points d’expérience sur l’ensemble du groupe était un pas en arrière pour les remakes.

Vous vous demandez peut-être pourquoi cela fait vraiment sensation, puisque l’Exp. Partager était également une fonctionnalité dans Pokémon Sword and Shield. Cependant, la différence est que ces jeux étaient de nouveaux titres dans la série, tandis que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes d’aventures Nintendo DS bien-aimées. Et s’il est toujours allumé, cela a également des implications sur le gameplay.

Dans la plupart des jeux précédents, l’expérience de combat n’était distribuée qu’entre les Pokémon qui participaient réellement à une bataille, ce qui donnait aux joueurs plus de contrôle sur la façon dont leurs Pokémon étaient entraînés. Et même quand un jeu avait Exp. Partagez, c’était un objet qui n’accordait des points d’expérience de non-participant qu’au Pokémon qui en détenait un. Certains joueurs craignent donc que les développeurs ne leur prennent le contrôle.

Un autre contributeur à l’indignation est la controverse en cours sur les principaux jeux Pokémon devenant « trop ​​​​faciles ». Plusieurs commentateurs sur le tweet de Serebii.net à propos de la nouvelle semblaient consternés que les remakes de Sinnoh seraient censés capituler devant des joueurs Pokémon plus occasionnels (dont beaucoup seront des enfants littéraux). Comme toujours, la communauté ne manque pas de sentiments de contrôle quant à savoir si les joueurs qui n’ont pas expérimenté les jeux plus anciens peuvent être de « vrais » fans de Pokémon.

D’autres joueurs ont été plus pragmatiques dans leurs plaintes. Certains craignaient qu’un Exp permanent. Le partage interférerait avec l’entraînement aux « valeurs d’effort ». Les EV sont des points de statistiques cachés qui sont distribués aux Pokémon après chaque bataille, et ils varient selon les espèces de Pokémon. Par exemple, vaincre un Pikachu donne généralement des points à un Pokémon EV pour la vitesse, tandis qu’un Ronflex leur donne des points pour la santé. Exp. Partager dans les jeux précédents a distribué des points EV à toute l’équipe, et il y a un plafond au nombre de points que chaque Pokémon peut obtenir. Les joueurs compétitifs microgéreront étroitement les gains d’EV pour éviter de se retrouver avec des écarts de statistiques gênants, de sorte que certains joueurs sont nerveux qu’un Exp permanent. Partager rendra l’entraînement de Pokémon compétitifs encore plus ennuyeux qu’avant.

Certaines personnes ont souligné que les Pokémon peuvent simplement être placés dans une boîte, où ils ne gagneraient ni expérience ni points EV. D’autres ont souligné que le changement bien plus ennuyeux était de ramener des machines techniques à usage unique (TM), des objets qui peuvent enseigner des attaques spéciales à Pokémon. Personnellement, je pense juste que nous devrions arrêter de discuter d’une fonctionnalité qui n’a pas été commutable pour tout un jeu Pokémon principal.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sortiront le 19 novembre sur Nintendo Switch.