Les joueurs que vous devez classer mais que vous ne drafterez jamais

Nous commençons par quelques nouvelles sur les blessures du week-end, notamment l’épaule de Dak Prescott, le pied d’Amari Cooper, l’épaule de Justin Jefferson, et plus encore. Ensuite, nous parlons de la zone morte des running back et pourquoi une récolte spécifique de running backs doit être évitée chaque saison.

Nouvelles:

QB Dak Prescott, Cowboys (4:16)

WR Amari Cooper, Cowboys (7:35)

WR Justin Jefferson, Vikings (9:23)

RB Saquon Barkley, Géants (21:56)

RB Najee Harris, Steelers (26:38)

TE Hunter Henry, Patriots (28:38)

WR Will Fuller, Dauphins (31:55)

WR Curtis Samuel, Washington (34:17)

La zone morte RB (41:51)

Consultez le guide du projet de Fantasy Football 2021 de The Ringer ici.

Écrivez-nous à ringerfantasyfootball@gmail.com.

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple