Les joueurs qui déverrouillent le Gjallarhorn dans Destiny 2 auront un accès anticipé pour précommander la version Nerf

Bien que le déverrouillage de l’emblématique Gjallarhorn dans Destiny 2 soit sa propre récompense pour de nombreux fans, Bungie a ajouté une incitation supplémentaire pour les joueurs qui pourraient ne pas être entièrement vendus sur le pack 30e anniversaire Bungie à 25 $. Tous les joueurs qui déverrouilleront l’arme dans le jeu bénéficieront d’un accès anticipé aux précommandes d’une version limitée du pistolet Nerf du Gjallarhorn.

La version Nerf du Gjallarhorn est une réplique à l’échelle 1:1 avec bon nombre des mêmes détails que le modèle du jeu, bien que dans une palette de couleurs orange et grise qui correspond davantage à la marque Nerf. Le blaster dispose d’un mécanisme de rechargement unique qui correspond exactement à la façon dont l’arme est utilisée dans le jeu, ainsi qu’un tout nouveau type de munitions, un méga obus pouvant tirer trois fléchettes.

Bien que la page Bungie Store répertorie le Nerf Gjallarhorn comme déjà épuisé, il n’a tout simplement pas encore ouvert à la vente. Le blaster ne sortira pas avant un certain temps, les précommandes s’ouvrant à la fin de 2022. Les joueurs auront jusqu’au 1er août 2022 pour acheter le pack 30e anniversaire de Bungie et déverrouiller le Gjallarhorn en jeu pour accéder aux premiers pré- commandez via Bungie Rewards. Tous les joueurs éligibles à la précommande en accès anticipé seront avertis par e-mail.

Si vous êtes plus intéressé à mettre la main sur le Gjallarhorn dans le jeu, consultez notre guide du nouveau donjon du DLC Anniversary, ou découvrez pourquoi le Gjallarhorn est si important pour Destiny 2 en premier lieu.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.