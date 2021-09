Les joueurs qui gagnent le plus du Barça sont les rejets : Coutinho, Pjanic, Umtiti…

01/09/2021 à 11h35 CEST

pari

La direction de Josep María Bartomeu au Barça continue de faire parler d’elle. Joan Laporta a tenté de nettoyer et de balayer l’équipe dont il a hérité en faillite technique en réduisant les salaires, soit par voie de sortie, soit par négociation interne pour réduire les jetons. Le président culé a obtenu que le joueur le mieux payé de la saison passée -Messi- et le deuxième meilleur -Griezmann- ne comptent plus comme des jetons pour les culés, tandis que certains des salaires les plus élevés du staff ont été considérablement réduits car ils sont les cas de Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets. Le sacrifice de ces trois joueurs a permis l’inscription de joueurs comme Depay ou Agüero.

Cela dit, il reste encore des pois chiches noirs sur la liste de Ronald Koeman. Les joueurs qui sont très remplaçants et qui sont à peine comptés sont ceux qui empochent actuellement le plus d’argent de toute l’équipe. Voir, c’est croire. C’est le cas d’un Philippe Coutinho qui pourrait être l’investissement le plus ruineux de l’histoire du club. Le milieu de terrain brésilien a coûté 160 millions en 2018 et sa signature n’a guère porté ses fruits après avoir passé beaucoup de temps blessé et une autre fois prêté au Bayern Munich. A 29 ans, peu croient qu’il pourra refaire surface dans l’équipe culé et que son salaire de 12,5 millions d’euros propre est une dalle qu’il est difficile de sauver jusqu’en 2023. L’espoir est qu’il joue quelque chose et puisse être vendu en l’hiver, même s’il ne répand pas l’optimisme.

Un autre qui a également besoin de jouer est un Miralem Pjanic qui a presque réussi à faire 3/14 et à revenir cet été à la Juventus, où ils l’attendaient à bras ouverts. Le joueur bosniaque est venu au Barça dans un troc avec Arthur et il l’a fait avec un énorme jeton de plus de huit millions d’euros propre. Le joueur n’a disputé que 19 matches de championnat la saison dernière, étant remplaçant dans la plupart d’entre eux. A 31 ans, peu de clubs sont prêts à essayer de profiter d’un joueur qui a un contrat jusqu’en 2024.

Dans le cas de Samuel Umtiti, il ne s’agit plus de jouer ou de ne pas jouer, le Français souffre d’une blessure chronique au genou qui l’oblige à s’arrêter de temps en temps et que peu de clubs ont intéressé à se lancer pour ses services. Son record de près de sept millions de clean par an n’aide pas un footballeur qui en 2018 -lors de son renouvellement- avait une valeur Transfermarkt de 70 millions et maintenant il atteint à peine 8. Le Barça ne pourra pas non plus l’enlever bientôt, puisque il a un contrat jusqu’en 2023.

Celui qui met bientôt fin à son contrat est un Ousmane Dembélé qui figure également dans le top 5 des joueurs qui gagnent le plus de l’effectif, présentant exactement le même salaire qu’Umtiti. Les deux ont le parallèle qu’ils se blessent beaucoup, mais dans le cas extrême, leur valeur marchande n’est pas encore tombée en enfer. Le Barça va chercher à renouveler, bien qu’à la baisse, un contrat qui se termine en juin 2022 sachant qu’il devra rivaliser avec des équipes comme Liverpool ou le Bayern Munich où il a bel et bien une grande affiche.

Le club culé accusera cette saison la gestion désastreuse et incontrôlée de l’ère Bartomeu de tenter de revaloriser des joueurs qui ne sont pas du goût de Koeman. Ce n’est pas un scrutin facile. Pouvez-vous imaginer que vous travaillez dans une entreprise privée et que votre partenaire d’à côté vous facture le double ou le triple pour ne rien faire ? Des joueurs comme Pedri penseront dans quel gâchis je me suis mis.