Les joueurs qui pourraient être les braquages ​​du NBA Draft 2021

Peu importe le nombre d’analyses effectuées et les paramètres avec lesquels mesurer le potentiel des joueurs sont plus complets et innovants, il y a toujours des cas d’hommes qui ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent avant de faire le saut vers la NBA, et quelques-uns des années plus tard, ils sont de grandes stars de la ligue. Il y a de bons candidats dans ce NBA Draft 2021 devenir ces fameuses affaires que l’on appelle « braquages ​​» et qui se manifestent une fois qu’elles se sont établies dans l’élite. Les cas sont innombrables et dans un article récent, nous avons analysé les vols les plus marquants du 21e siècle, qui peuvent parfaitement ressembler aux prévisions de nbaanalysis.net autour de trois acteurs de l’édition de cette année, qui sont peut-être sous-estimés par tous les analystes.

14/07/2021 03:07

Nous analysons quels joueurs ont été sélectionnés dans un choix qui ne mérite pas l’énorme talent et le potentiel qu’ils ont développé tout au long de leur carrière.

Continuer à lire

Herbert Jones, attaquant, Université de l’Alabama

Athlète formidable, généreux dans l’effort et homme d’équipe. Il va venir dans la ligue avec beaucoup d’expérience et de conditionnement après avoir passé des années à Tuscaloosa avant d’aller en Alabaama, et bien qu’il ne soit pas un joueur particulièrement remarquable en défense ou en attaque en ce moment, il peut devenir l’un de ces secondaires de luxe qui apportent beaucoup à une équipe compétitive. Il est prévu qu’il pourrait même tomber au deuxième tour, ce qui pourrait donc être une bonne opportunité pour n’importe quelle franchise.

Allumez l’attaquant Isaiah Todd

Recruté par la célèbre équipe de G-League qui souhaite développer de jeunes talents, ce jeune homme de 19 ans et 2,08 m présente une apparence vraiment prometteuse sur le plan physique et technique, mais il fait partie des grandes inconnues du fait de la quelques rencontres qui l’ont disputé. Il a de la marge de progression dans son tir de trois, mais il a travaillé fort pour ouvrir le terrain en plus d’être un homme de grandes capacités au poste bas.

Nah’Son Hyland, escorte VCU

Marqueur compulsif et avec la capacité de jouer le rôle de meneur, ses capacités à diriger le terrain et à lancer à longue distance rendent toutes les défenses déséquilibrées. C’est l’homme que les analystes de la NBA aiment le plus et beaucoup pensent qu’il finira par se hisser dans le top 20.