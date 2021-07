Les joueurs qui seront affectés par les changements les plus récents des majors

in

Les équipes qui ont réussi à obtenir joueurs de l’élite via le changement devrait être excité, sauf pour certains qui recherchent des opportunités dans le MLB.

Albert Pujols et Gavin Lux

Pujols a vu beaucoup d’action dans les majors, surtout lorsque Corey Seager a été blessé, Gavin Lux a pris sa place, Max Muncy a joué deuxième et Pujols premier.

Maintenant que Seager est de retour et que Trea Turner est entrée dans l’équipe via le commerce, Max Muncy jouera évidemment en premier. Cela a encore limité Pujols, dont les battes sont déjà en baisse. Lorsque le lanceur adverse est gaucher, il y a des chances que Pujols commence, selon la façon dont Muncy bat ce lanceur à vie.

Et Gavin Luz sera ce remplaçant de Trea Turner et Corey Seager dans n’importe quelle situation, mais à cause de ce que ces deux-là ont touché, il lui est difficile d’avoir un rôle au-delà de celui qu’il aura.

Roudge Odeur et Luke Voit

Odeur jouait normalement en deuxième base et DJ Lemahieu au début sans problème. Maintenant qu’Anthony Rizzo a rejoint, les choses sont difficiles pour ODor.

Évidemment, le Vénézuélien ne va pas s’asseoir avec DJ Lemahieu qui a un contrat juteux, ni avec Rizzo. Très probablement, il prendra quelques virages comme pincement ou DH de temps en temps, tout en étant évidemment disponible lorsqu’une blessure survient et qu’il doit entrer sur le terrain.

Alors que Luke Voit détrône à peine Stanton du frappeur DH, car il ne va pas asseoir Rizzo. Si Stanton se déplace vers le champ extérieur, il se peut que Voit et Rizzo se relaient au début, ce qui est peu probable compte tenu de la bonne défense du nouveau venu des Cubs.

Air d’Orlando

Les Braves vénézuéliens cherchaient à s’établir à nouveau dans les ligues majeures, à tel point qu’il a quitté son poste d’origine pour jouer dans le champ extérieur et gagner une place avec les Braves d’Atlanta. Maintenant qu’Adam Duvall, Jorge Soler et Eddie Rosario sont arrivés, il a été envoyé dans les ligues mineures.

Brett jardinier

Gardner semblait prendre forme du moins il a répondu dans les moments importants, mais avec l’arrivée de Joey Gallo, ça force un peu que les Yankees laissent Gallo et Judge dans leur totalité dans le champ extérieur, ce qui crée une belle compétition pour lui. terrain entre Clint Frazier, Miguel Andújar, Gardner et bien évidemment Stanton qui jouera déjà en LF lorsqu’il s’agira d’un match inter-ligue.