Les joueurs reviendront sur le banc avec un masque

09.08.2021 à 11h40 CEST

Les clubs ont déjà le nouveau protocole d’action COVID pour la saison 2021-2022. A cette occasion, contrairement aux documents précédents, ce n’est plus un protocole standard mais plutôt un document de recommandations qui sera en vigueur, comme nous l’avions déjà anticipé dans SPORT ; Tant que tous les joueurs et entraîneurs des équipes de première et deuxième division ne sont pas vaccinés. C’est-à-dire jusqu’à ce que le calendrier de vaccination complet soit atteint. Un document de 18 pages auquel ce journal a eu accès.

Directive de test pendant la pré-saison

Le document commence par la ligne directrice à suivre pendant la pré-saison dans laquelle nous nous trouvons. Avant le début de celui-ci, tous les joueurs ont subi un test PCR et un test sérologique. Les clubs ont également dû informer la Ligue dès leur premier jour de pré-saison qui ont déjà une vaccination complète, une première dose ou qui n’ont pas encore été vaccinés. Aucun club ne peut avoir commencé la pré-saison tant que les résultats ne sont pas connus.

Pendant toute cette période, les clubs doivent effectuer au moins 2 ou 3 tests d’antigènes par semaine sur le personnel non vacciné ou non immunisé, ainsi que des contrôles périodiques de détection du COVID.

Lignes directrices pour l’action en cas de résultat positif

Le document aussi maintient les directives si un positif apparaît dans l’équipement. Contrairement aux protocoles précédents, le document indique clairement que ce que dit chaque communauté autonome doit toujours être respecté.

Quant à la façon d’agir, la première chose est d’isoler le joueur ou le positif pendant au moins 10 jours. Les services médicaux du club doivent suivre les contacts étroits des collègues et des employés 48 heures avant le test positif.

Le club doit informer le Service de Santé de chaque Communauté Autonome et la Ligue de cette situation.

S’il y a un contact rapproché au sein du club, celui-ci doit être isolé pendant au moins 10 jours à compter du dernier contact avec le cas confirmé.De plus, le club doit nettoyer et ventiler les locaux.

Un maximum de 10 personnes sont gardées dans le vestiaire pendant les matchs

En ce qui concerne l’utilisation des vestiaires, le document précise qu’aussi bien en entraînement qu’en match les Le nombre maximum de personnes dans les vestiaires sera de 10 personnes qui ne pourront pas être plus de 15 minutes et portant toujours un masque FFP2.

L’utilisation des gymnases pour l’entraînement doit se faire en petits groupes, en respectant la distance et en pouvant permettre des gymnases en plein air.

Concernant l’utilisation des salles à manger ou autres, le nombre de personnes par table sera fixé par les Communautés Autonomes mais il sera toujours essayé qu’un maximum de deux par table ne soient pas vaccinés ou immunisés. Les clubs doivent aménager des salles à manger extérieures

Les bancs peuvent être réutilisés

L’une des grandes nouveautés est que les bancs pourront à nouveau être utilisés et on ne verra plus l’image des joueurs dans les tribunes. A partir de ce week-end prochain tous les joueurs pourront regagner le banc traditionnel où, oui, tous sauf le premier entraîneur, doivent porter un masque. Cette image des joueurs occupant une partie des tribunes se termine.

Les déplacements vers les matchs peuvent continuer à être effectués par vol régulier, charter ou bus. Dans chacun d’eux, ils doivent suivre les réglementations qui marquent les moyens de transport, en plus du caractère obligatoire du masque. De plus, LaLiga conseille de limiter le séjour dans l’avion, le train ou le terminal de bus.

Vous pouvez retourner dans les chambres doubles si l’une est vaccinée

Une autre nouveauté concerne l’hébergement à l’hôtel. Bien que les chambres individuelles soient recommandées, l’utilisation de doubles est possible tant que l’une des deux personnes est vaccinée ou immunisée. Toujours avec l’utilisation du masque. Si l’isolement de la zone de l’équipe du reste des clients de l’hôtel est maintenu.