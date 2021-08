Les joueurs sont énervés Pokémon Go a annulé la distanciation sociale

Si proche et pourtant si loin. Image : Niantic

L’un des changements les plus populaires de Pokémon Go inspirés par la pandémie a été le doublement de la distance à laquelle les joueurs pouvaient interagir avec les gymnases et les Pokéstops, facilitant l’accès à ces fonctionnalités sans s’aventurer dans la nature. Hier, alors que les niveaux de transmission de Covid-19 augmentaient à travers les États-Unis, Niantic a annulé ce changement, obligeant beaucoup de personnes à s’engager à ne pas jouer jusqu’à ce qu’il soit rétabli.

Initialement annoncé en juin, le retour en arrière hier de l’ajustement à double distance de Pokémon Go n’est pas une surprise. Ce qui est surprenant, c’est à quel point le développeur Niantic semble avoir écouté les joueurs, qui font des histoires sur la restauration proposée depuis plus d’un mois maintenant. Depuis que Niantic a annoncé en juin que les changements seraient annulés fin juillet, à commencer par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, les joueurs de Pokémon Go se sont tournés vers Reddit et Twitter pour essayer de faire changer d’avis Niantic. Maintenant que ces changements sont en ligne, les joueurs sont encore plus contrariés, car il semble que leurs voix ne soient pas entendues.

Avec la recrudescence des cas de Covid-19 et la menace croissante de la variante Delta, beaucoup pensent qu’il est trop tôt pour commencer à encourager les joueurs à sortir dans le monde et à recommencer à socialiser. Une pétition Change.org lancée peu de temps après l’annonce a rassemblé plus de 130 000 signatures de joueurs qui estiment que l’annulation des changements de distance fait plus de mal qu’elle n’aide. D’autres soulignent une mise à jour des développeurs de novembre dernier qui suggérait que l’augmentation de la distance pour interagir avec les gymnases et les arrêts pourrait être un changement permanent.

Beaucoup voient également le retour en arrière comme un coup dur pour l’accessibilité de Pokémon Go. Les joueurs handicapés, comme Redditor Shadowbox22, étaient ravis lorsque les changements de distance ont été initialement mis en œuvre, car ils ont soudainement pu accéder à des arrêts qui étaient autrement hors de leur portée de mouvement. Maintenant, ces arrêts sont à nouveau hors de portée, affectant gravement leur capacité à profiter du jeu.

Je suis dans le meme bateau. Lorsque les changements de l’année dernière ont été mis en œuvre, j’ai soudainement pu accéder à la salle de sport et au Pokéstop en face de mon complexe d’appartements. Je passe le plus clair de mon temps dans un lit d’hôpital chez moi, et soudainement, le fait de pouvoir cultiver des objets depuis l’arrêt de l’autre côté de la rue m’a permis d’attraper des Pokémon sans avoir à dépenser de l’argent réel en Pokéballs et autres fournitures. Depuis que le changement a été mis en ligne, le gymnase et l’arrêt sont désormais hors de portée. Je ne peux pas continuer à jouer à ce stade.

Le Pokémon Go Reddit est rempli de personnes se plaignant du changement. Les joueurs se plaignent de ne pas pouvoir accéder à leurs gymnases et arrêts habituels depuis leur domicile, leur café, leur centre de remise en forme, etc. Et bien qu’il y ait des joueurs qui soutiennent l’inversion des changements de distance (“Cela s’appelle Pokémon Go, pas Pokémon Stay”) semblent plus déplorer le retour en arrière.

Kotaku a contacté Niantic concernant les réactions des joueurs à la réduction de la distance, mais n’a pas encore eu de réponse à ce jour. Pour l’instant, le meilleur conseil que je puisse donner aux joueurs concernés vient directement du Reddit du jeu. Si vous êtes contrarié par ce changement et que vous avez l’impression que Niantic n’a pas écouté ses joueurs, supprimez le jeu et arrêtez de jouer. Peut-être que la baisse du nombre de joueurs fonctionnera là où les voix élevées ne l’ont pas fait.