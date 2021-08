Les joueurs sud-américains arriveront sans repos à la quatrième journée de la Ligue

24/08/2021 à 12:57 CEST

Dans le journal SPORT, nous avions déjà anticipé le 16 août les problèmes auxquels les équipes de la ligue espagnole vont être confrontées à la suite des deux fenêtres de sélection de septembre et octobre à la CONMEBOL.

Problème qui a explosé lorsque la Ligue a annoncé lundi les horaires de la quatrième journée de championnat et où les cinq équipes de Ligue des champions joueront leurs matchs samedi après-midi. Beaucoup de ces joueurs arriveront le jour même du match ou le vendredi à la dernière minute de leurs engagements avec leurs équipes nationales. On parle surtout des Argentins, des Uruguayens, des Brésiliens, bien que cela touche aussi tous les internationaux vénézuéliens, équatoriens, boliviens et péruviens qui sont actifs dans notre championnat.

A commencer par Séville, le rival de Barcelone au Camp Nou le 11 septembre à 21h00. Rencontre pour celui Julen lopetegui il ne pourra certainement pas compter sur ses trois Argentins : Marcos Acuña, Gonzalo Montiel et le Papou Gomez. L’Argentine dispute le troisième de ses engagements pour la Coupe du monde dans cette fenêtre de septembre, jeudi 9 septembre, contre la Bolivie au stade Monumental de Buenos Aires à 20h30 heure locale. Autrement dit, nous sommes déjà au 10e en Europe.

L’Atlético de Madrid sans les Uruguayens et les Argentins

Ce problème arrive à l’actuel champion de la ligue et leader actuel avec la première division de Séville, l’Atlético de Madrid, lors de la visite qu’il rendra à deux heures de l’après-midi contre l’Espanyol. Pourquoi lui Cholo Siméone il ne pourra pas compter sur quatre de ses joueurs clés dans des conditions. Trois d’entre eux partants lors des deux premiers matchs. Parmi eux le meilleur buteur du championnat, l’Argentin Ange Corréa. Parce que tout comme Rodrigo de Paul Ils ont été appelés par l’albiceleste et sont dans la même situation que Séville. Mais il y a aussi les uruguayens José Maria Gimenez et Luis Suarez. L’équipe uruguayenne jouera son dernier match le jeudi 9 septembre à 21h00 heure locale uruguayenne au stade Centenario de Montevideo contre l’Équateur. Nous verrons s’ils arrivent à temps pour pouvoir se rendre à Barcelone puisque l’Atlético de Madrid ouvre le match ce samedi à 14h00.

Même le problème affecterait également le grand but rojiblanco, le Brésilien Matias Cuhna, qui a été inclus par TIte dans la liste du Brésil comme l’une des grandes nouveautés.

Casemiro, Militao et Valverde sans repos contre le Celta

Et la même chose arrive au Real Madrid à l’occasion de son premier match contre le Celta de Vigo au Santiago Bernabéu. Le premier dans le fief madrilène depuis l’apparition de COVID et aussi le premier à domicile cette saison en raison des travaux au stade. Ancelotti ne pourra guère compter sur les Brésiliens Casemiro et Militao en plus de l’Uruguayen Valverde affronter les Galiciens. Dans le cas du Brésil, leur dernier match se jouera le jeudi 9 au stade Arena Pernambucano de Recife contre le Pérou à 21h30, heure brésilienne. Dans le cas de Celta, cela affectera le Pérou Renato Tapia, acteur clé de l’équipe galicienne. Le Pérou est précisément le rival du Brésil dans ce dernier engagement. Villarreal c’est pareil avec les Argentins Foyth le gardien de but Rulli qui ont été convoqués par Scaloni.

Le même problème sera répété dans la fenêtre de sélection d’octobre

Et tout cela parce que la FIFA, comme nous l’avons déjà dit dans ce journal, a envoyé une circulaire le 13 août dans laquelle elle annonçait la décision de manière exceptionnelle et uniquement pour l’Amérique du Sud, d’ajouter deux jours supplémentaires de transfert pour faciliter la dispute d’un match de plus. dans chacune des périodes mentionnées de septembre et octobre.

L’ajout de deux jours est basé sur la nécessité consensuelle de prévoir suffisamment de temps de repos et de préparation entre les matches, en raison des longs trajets, à la fois depuis d’autres continents et en Amérique du Sud, par rapport aux autres confédérations. Cet ajout est dû à la demande de la CONMEBOL de récupérer les deux dates qui n’ont pu être contestées du fait du COVID.

Avec cette décision, et selon la circulaire publiée, il vise à « protéger la santé des joueurs, atténuer les effets négatifs possibles de ce calendrier intense et préserver la sportivité de la compétition, en plus de permettre aux joueurs de retourner plus tôt dans leurs clubs. . après la conclusion de la période internationale & rdquor ;.

Mais ce sont justement les clubs qui sont gravement touchés par cette prolongation des dates. Un problème qui se répétera en octobre, entre le huitième et le neuvième jour. Car la CONMEBOL aura la section transfert des footballeurs en octobre du 4 au 14 octobre. Cela signifie que les joueurs ne retourneront pas en Espagne dès le 15 octobre. Date également pour le début de la neuvième journée de Ligue en Première division.