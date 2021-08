Les joueurs sur PC Windows obtiennent Xbox Cloud Gaming

Microsoft a lancé aujourd’hui le test bêta de son service Xbox Cloud Gaming pour Windows. Disponible dès maintenant pour les membres Xbox Game Pass Ultimate dans 22 pays qui font partie du programme Insider, les joueurs pourront diffuser des sessions à partir des ordinateurs de bureau et ordinateurs portables Windows, ainsi que des tablettes et des smartphones exécutant le système d’exploitation.

Le service offrira plus de 100 jeux sur console Xbox, permettant aux propriétaires des PC les plus patates de jouer aux dernières versions. Tout ce dont ils auront besoin, c’est d’une connexion Internet décente et d’un contrôleur Bluetooth ou USB. Comme Jason Beaumont, directeur des partenaires chez Xbox Experiences l’a déclaré dans un article de blog aujourd’hui, “C’est notre objectif continu de rendre le jeu accessible à tous les joueurs du monde entier, où que vous soyez, sur les appareils que vous voulez”.

Un autre avantage comprend la possibilité pour les utilisateurs de reprendre une partie sauvegardée précédemment démarrée sur la console Xbox, ce qui pourrait être idéal si le besoin se fait sentir de changer de pièce – ou même de maison – en milieu de session. Le cloud gaming permettra également d’essayer de nouveaux jeux de la bibliothèque Game Pass avant de décider de les télécharger.

Visitez xbox.com/cloudgaming pour en savoir plus.

