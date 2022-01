Les joueurs vedettes qui seront agents libres en 2023

Bien que la saison de l’année actuelle et naissante 2022 ne soit pas encore jouée, nous vous montrerons un groupe sélectionné de joueurs de baseball étoiles qui seront agent libre au cours de 2023 des Ligue majeure de baseball – MLB.

Ici, à El Fildeo, nous avons toujours une longueur d’avance et profitant du fait que nous sommes au chômage, nous parlerons un peu de ce que sera la saison de la Major League 2023 et parmi ces problèmes, il y a l’agence libre, qui pour ce marché sera ont quelques bons joueurs qui brillent actuellement dans le meilleur baseball du monde, étant des stars.

Joueurs libres 2023

Aaron Juge Trea Turner José Abreu Willson Contreras Nathhan Eovaldi JD Martínez Michael Brantley Kiké Hernández Dansby Swanson

Voici quelques joueurs notables qui devraient frapper l’agence libre lors de la prochaine intersaison ⚾️ pic.twitter.com/8OyuCELAan – FOX Sports : MLB (@MLBONFOX) 5 janvier 2022

Les noms avec le juge et Turner pourraient être retirés de cette liste si leurs équipes respectives (Yankees et Dodgers) leur proposent actuellement une prolongation de contrat. En plus, tout dans cette vie peut arriver et dans un marché si rare avec celui de la MLB, tout est vraiment possible.

Prime

Gary Sánchez et Aaron Nola (option équipe) Luis Severino (option équipe) Aroldis Chapman, Edwin Díaz, Chris Sale (clause qui lui permettrait de sortir de son contrat) Jacob deGrom (clause qui lui permettrait de sortir de son contrat)

Sans aucun doute, si tous ces joueurs vedettes que nous venons de mentionner optent pour l’agence libre MLB 2023, ce sera le marché de l’histoire et où les millions se feront sentir à leur meilleur.

