Les joueurs votent pour la Nintendo DS comme la console qu’ils aimeraient le plus voir faire un retour moderne

Si vous pouviez voir le retour de n’importe quelle console de jeux vidéo classique, que choisiriez-vous ?

C’était la question posée à 1 000 joueurs britanniques dans une étude récente d’Hyperoptic, le tout dans le but de voir quel système détient la valeur de nostalgie la plus élevée. Tout en haut des votes se trouve la DS de Nintendo, suivie de près par la PlayStation et la PlayStation 2.

En l’occurrence, nous dirions que la DS est en fait un choix assez solide – non seulement en raison de sa grande bibliothèque de jeux, mais parce que c’est sans doute l’une des consoles les moins susceptibles de recevoir une réédition « Classic Edition » ou même une version numérique service de console virtuelle. De nombreux jeux DS ne seraient tout simplement pas les mêmes sans la configuration à double écran de la console, donc une réédition officielle serait le seul véritable moyen d’en profiter à nouveau aujourd’hui.

Voici les résultats complets de l’étude d’Hyperoptic :

Console

% de joueurs qui souhaitent que la console revienne/se modernise

Le prix moyen que les joueurs sont prêts à payer

Nintendo DS

61,0%

150,82 £

PlayStation 1

60,6%

159,16 £

Playstation 2

57,9%

167,53 £

Mega Drive SEGA

57,0%

146,45 £

Nintendo Game Boy

56,8%

141,15 £

Le système de jeux Commodore 64

53,5%

162,80 £

Nintendo 64

53,0%

153,92 £

Nintendo Game Boy Couleur

52,3%

154,64 £

Système de divertissement Super Nintendo (SNES)

51,8%

160,62 £

Nintendo Game Boy Advance SP

51,2%

162,60 £

Les répondants ont également été invités à noter les jeux qu’ils aimeraient voir faire un retour moderne. Certains d’entre eux sont déjà disponibles sur les systèmes actuels dans leur forme d’origine, nous supposons donc que les fans espèrent des remakes modernisés :

Jeu

% de joueurs qui aimeraient voir le jeu revenir/se moderniser

Sonic le hérisson (1991)

38,0%

Super Mario Kart 64 (1997)

33,4%

Envahisseurs de l’espace (1978)

28,3%

Tétris (1984)

25,8%

Super Mario Bros (1985)

25,3%

Sonic le hérisson 2 (1992)

24,3%

Donkey Kong (1981)

21,4%

Crash Bandicoot (1996)

20,3%

Tekken (1990)

13,0%

La Légende de Zelda (1986)

12,8%

Êtes-vous d’accord pour dire que la Nintendo DS est la console la plus méritante d’un retour moderne ? Quel système choisiriez-vous ? Tirez dans les commentaires ci-dessous.