Les joueurs Xbox en ont marre du jeu croisé forcé contre les joueurs PC

Les joueurs Xbox sont de plus en plus frustrés d’être obligés de jouer contre des joueurs PC. Alors que le jeu croisé était initialement une demande populaire des joueurs Xbox et PC que Microsoft soutient fermement depuis des années, ceux qui jouent aux jeux de tir à la première personne sur Xbox ont du mal à se retirer de l’expérience pour éviter les tricheurs sur PC.

Des jeux comme Call of Duty: Warzone et Halo Infinite obligent les joueurs Xbox à affronter les joueurs PC dans une variété de listes de lecture. Vous n’avez pas besoin de chercher très loin pour voir pourquoi les gens sont en colère à ce sujet. « Maintenant que la triche dans Halo est confirmée sur PC, pouvons-nous avoir la possibilité de désactiver le jeu croisé ? » a demandé un article de Reddit en novembre, quelques semaines seulement après le lancement de la version multijoueur de Halo Infinite.

« Le jeu croisé forcé est une arnaque de Microsoft », lit-on dans un autre article sur les forums Halo Waypoint de Microsoft. « Le jeu croisé forcé est une erreur », déclare un autre Redditor, et la liste s’allonge encore et encore.

Halo Infinite et Call of Duty: Warzone souffrent tous deux d’un afflux de tricherie, en grande partie parce qu’il s’agit de titres gratuits, il est donc facile pour les pirates de créer un nouveau compte après une interdiction. Bien qu’il existe une option pour désactiver le jeu croisé dans Warzone, si vous essayez de charger dans une liste de lecture sur Xbox, il vous sera demandé de le réactiver. Alors que sur PlayStation, vous pouvez simplement ignorer l’invite et continuer vers la liste de lecture avec le jeu croisé toujours désactivé.

Les joueurs de Warzone sur Xbox se plaignent de ce jeu croisé forcé depuis plus d’un an, avec divers messages sur le forum et vidéos YouTube soulignant à quel point il est irritant d’être forcé de jouer en jeu croisé. La plupart des problèmes sont liés aux tricheurs sur PC, qui ont tourmenté Warzone pendant des années avant qu’Activision n’ajoute finalement un nouveau système anti-triche en octobre avec un pilote au niveau du noyau pour attraper les tricheurs sur PC.

Maintenant que les tricheurs ruinent déjà les jeux multijoueurs Halo Infinite, l’appel à la suppression du jeu croisé forcé est certainement de plus en plus fort. Les joueurs Halo Infinite sur Xbox sont confrontés à des joueurs PC dans la plupart des listes de lecture, et même dans les modes classés, vous devez jouer en solo ou en duo pour éviter le jeu croisé forcé. Si vous souhaitez former une équipe de trois ou quatre, vous serez obligé de jouer contre des joueurs PC dans des modes Halo Infinite classés.

Halo Infinite souffre déjà d’un afflux de tricheurs. Capture d’écran de Sean Hollister / The Verge

La décision de Microsoft de forcer le jeu croisé dans son propre titre Halo Infinite va à l’encontre des engagements précédents du responsable Xbox de la société. « Je ne forcerai jamais quelqu’un dans nos jeux qui joue avec une manette ou une souris et un clavier à jouer contre quelqu’un avec un schéma de contrôle différent », a déclaré le chef de Xbox Phil Spencer dans une interview avec Gamespot en 2016. « Vitesse de rotation de la souris et du clavier est plus rapide que le contrôleur. Nous le savons, vous allez perdre.

Rien n’a changé dans les arguments classiques entre les joueurs de souris et de clavier et les contrôleurs. Les joueurs Xbox veulent simplement avoir la possibilité de se retirer du jeu croisé et de ne pas être obligés de jouer contre des joueurs PC. De nombreux joueurs sur PC aimeraient également éviter l’aide à la visée du contrôleur dans des jeux comme Warzone et Halo Infinite.

Battlefield 2042 a été lancé en novembre avec un jeu croisé forcé pour les joueurs Xbox et une option pour le désactiver pour les propriétaires de PlayStation. Signe que les choses peuvent changer, le développeur DICE a rapidement ajouté la possibilité de désactiver le jeu croisé pour les joueurs Xbox quelques semaines seulement après le lancement. Même Sea of ​​Thieves de Microsoft, le chouchou original du jeu croisé, a ajouté une option pour désactiver le jeu croisé forcé quelques années après son lancement.

Nous avons contacté Microsoft et Activision pour commenter la situation de jeu croisé forcé, et aucune des deux sociétés n’était disposée à publier une déclaration à temps pour la publication. 343 Industries, le développeur derrière Halo Infinite, a clairement indiqué qu’il essayait de résoudre les problèmes de triche dans le jeu hier. 343 espère lutter contre la tricherie et « d’autres choses » dans un patch à la mi-février. 343 ne résoudra pas par magie les problèmes de triche de son jeu avec un seul patch, mais j’espère qu’il y aura une option pour éviter la plupart d’entre eux le mois prochain.