Les joueuses de tennis Azarenka et Badosa se qualifient pour les quarts de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/03/2022

Act à 12h45 CET

joueur de tennis biélorusse Victoria Azarenka, numéro 159 de la WTA et l’espagnol Paula Badosa, numéro 201 de la WTA a remporté les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde en une heure et quatorze minutes pour 6-4 et 6-2 aux joueurs japonais Shuko Aoyama Oui Ena Shibahara, numéro 5 de la WTA et, respectivement, numéro 5 de la WTA. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors des quarts de finale de la compétition.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Azarenka et Badosa, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à 4 reprises, tandis que le couple vaincu, de son côté, a réussi une fois. De même, Azarenka et Badosa ont atteint 62% d’efficacité au premier service et ont pris 64% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 57% d’efficacité et ont réussi à gagner 47% des points de service. Pour conclure, par rapport aux fautes, les joueurs classés ont commis 5 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 2.

Lors des quarts de finale, les vainqueurs seront mesurés par rapport aux vainqueurs du match entre Nicole Mélichar Oui Sofia kenin contre Ulrikke Eikeri Oui Anna Blinkova.

La célébration du tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule entre le 3 janvier et le 9 février sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 16 couples s’affrontent.