Les joueuses de tennis Dzalamidze et Rakhimova se qualifient pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 à Moscou

20/10/2021 à 18h30 CEST

joueurs russes Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova, le numéro 96 de la WTA et le numéro 112 de la WTA se sont respectivement imposés en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou en une heure et quarante-quatre minutes pour 6-4, 5-7 et 10-8 aux russes Anastasia Tikhonova et Oksana Selekhmeteva, numéro 315 de la WTA et, respectivement, numéro 206 de la WTA. Avec ce résultat, les joueuses parviennent à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 en Moscou.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont réalisé 69% au premier service, commis 2 doubles fautes et pris 59% des points de service. Quant au couple vaincu, ils ont également réussi à casser le service 4 fois à leurs adversaires et leurs données d’efficacité sont de 57%, 4 doubles fautes et 56% de points obtenus au service.

Dzalamidze et Rakhimova rencontreront en quarts de finale les vainqueurs du match qui affronteront Alexa Guarachi Mathison et Desirae Krawczyk contre Yana Sizikova et Ekaterina Alexandrova.

Le tournoi WTA Moscou Il se déroule sur un court en dur sous abri et implique un total de 16 couples. Il se déroule également du 18 au 24 octobre à Moscou.