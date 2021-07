Les joueuses de tennis Friedsam et Blinkova ont battu les joueuses de tennis Brengle et Zhu et seront en huitièmes de finale à Wimbledon

01/07/2021

Le joueur allemand Anna-Lena Friedsam, numéro 60 de la WTA et le Russe Anna Blinkova, le numéro 56 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-sept minutes par 6-3, 3-6 et 6-1 au joueur de tennis américain Madison, numéro 333 de la WTA et la joueuse de tennis chinoise Linzhu, numéro 144 de la WTA lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont réalisé 69% au premier service, commis 4 doubles fautes et pris 60% des points de service. Quant à la paire vaincue, elle a réussi à casser le service deux fois à ses adversaires, elle a atteint une efficacité de 80%, elle a commis 2 doubles fautes et elle a remporté 56% des points de service.

A l’issue de cette rencontre aura lieu les seizièmes de finale où les visages Friedsam et Blinkova seront vus face aux vainqueurs du match entre Lucie hradecka Oui Marie Bouzkova contre Renata voracova Oui Miyu kato.

Ce tournoi se déroule à Londres entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.