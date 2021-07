Les joueuses de tennis Hradecka et Bouzkova parviennent à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de Kalashnikova et Gracheva

in

05/07/21 à 15h30 CEST

Les Tchèques Lucie hradecka Oui Marie Bouzkova, le numéro 29 de la WTA et le numéro 73 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en battant en cinquante-trois minutes par 6-1 et 6-3 au joueur géorgien Oksana Kalachnikova déjà le russe Varvara Gracheva, numéros 74 et 380 de la WTA en huitièmes de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, nous continuerons à voir la paire gagnante en quarts de finale de Wimbledon.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser 5 fois le service de leurs adversaires, ont atteint 86% d’efficacité au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont pris 78% des points de service. Quant à la paire perdante, elle a réussi à casser le service une fois, a atteint 56% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 44% des points de service.

Pendant les quarts de finale Hradecka et Bouzkova affronteront les joueurs japonais Shuko Aoyama Oui Ena Shibahara.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Il se déroule sur une pelouse extérieure et un total de 63 couples s’affrontent. De plus, sa célébration a lieu du 28 juin au 11 juillet à Londres.