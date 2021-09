Les joueuses de tennis Hradecka et Bouzkova passent à la phase suivante de l’US Open après avoir gagné en seizièmes de finale

09/06/2021

Le à 02:30 CEST

joueurs tchèques Lucie hradecka et Marie Bouzkova, le numéro 37 de la WTA et le numéro 56 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de l’US Open en une heure et trente-quatre minutes par 7-5 et 6-2 au joueur kazakh Zarina Diyas déjà le russe Varvara Gracheva, numéros 245 et 211 de la WTA. Avec ce résultat, les joueuses de tennis seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que Hradecka et Bouzkova, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, tandis que la paire perdante l’a réalisé 3 fois. De plus, Hradecka et Bouzkova ont atteint 77% au premier service et ont pris 61% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 71% d’efficacité et ont remporté 47% des points de service. Enfin, en matière de fautes, les joueurs vainqueurs ont commis une double faute et leurs rivaux ont commis 4 doubles fautes.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation de Hradecka et Bouzkova contre les Australiens Anastasia Rodionova et Arina rodionova.

Ce championnat se déroule en New York entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.