Les joueuses de tennis Hsieh et Mertens obtiennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Potapova et Anisimova

06/04/2021

Le à 19:45 CEST

Su Wei Hsieh, numéro 3 de la WTA et joueuse de tennis belge Élise Mertens, le numéro 2 de la WTA a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de Roland-Garros en une heure et onze minutes par 6-2 et 6-2 au russe Anastasie Potapova déjà l’américain Amanda Anisimova, numéros 76 et 499 de la WTA. Avec ce résultat, on verra les vainqueurs de ce match en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Au cours de la partie, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, ont eu une efficacité de 70% au premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont obtenu 68% des points de service. Quant à la paire perdante, elle n’a pu à aucun moment casser le service de ses rivaux, elle a obtenu une efficacité de 72%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 50% de ses points de service.

Hsieh et Mertens se retrouveront en huitièmes de finale de la compétition avec les Américains Bethanie Mattek-Sands et Iga Swiatek dimanche prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en plein air. Au total, 64 couples participent à cette compétition.