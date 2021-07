Les joueuses de tennis Kalashnikova et Gracheva obtiennent leur place en huitièmes de finale à Wimbledon

01/07/2021

le géorgien Oksana Kalachnikova, numéro 74 de la WTA et la joueuse russe Varvara Gracheva, le numéro 380 de la WTA a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de Wimbledon par 6-3 et 6-4 en une heure et vingt-huit minutes aux Britanniques Samantha Murray Sharan Oui Naiktha Bains, numéro 185 de la WTA et numéro 245 de la WTA respectivement. Avec ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à briser le service de leurs rivaux 3 fois, tandis que la paire perdante, quant à elle, l’a réussi une fois. De même, Kalashnikova et Gracheva ont réalisé un premier service à 71%, réussissant à remporter 63% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont efficaces à 61% et 59% de points obtenus au service. Enfin, par rapport aux pénalités, les joueurs classés ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire défaite en ont commis 2.

Le prochain match qui aura lieu demain vendredi à partir de 12h00, heure espagnole correspond aux huitièmes de finale du championnat et Kalashnikova et Gracheva affronteront les Australiens Arina rodionova Oui Zarina Diyas qui se tiendra demain, vendredi à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi Double Dames de Wimbledon. Elle se déroule sur de l’herbe en plein air et 64 couples au total peuvent voir leur visage. De même, sa célébration a lieu du 28 juin au 11 juillet à Londres.