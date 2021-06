Les joueuses de tennis Linette et Pera ont battu Hradecka et Siegemund et seront en quarts de finale de Roland-Garros

in

06/06/2021 à 18:00 CEST

Le polonais Magda Linette, numéro 173 de la WTA et la joueuse américaine poire Bernarda, numéro 138 de la WTA remportée en huitièmes de finale à Roland-Garros en deux heures par 7 (7) -6 (5) et 7 (7) -6 (5) au joueur de tennis tchèque Lucie hradecka, numéro 33 de la WTA et la joueuse de tennis allemande Laura siège, numéro 35 de la WTA. Avec ce résultat, le couple parvient à se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros.

La paire perdante a réussi à casser le service à ses adversaires à 3 reprises, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont également réussi à 3 reprises. De même, Linette et Pera ont eu 74% d’efficacité dans le premier service, ont commis une double faute et ont réalisé 62% des points de service, tandis que l’efficacité de leurs rivaux était de 74%, ils ont commis 5 doubles fautes et ont obtenu 62% des points de service .

Pendant les quarts de finale Linette et Pera affronteront les vainqueurs du match dans lequel elles affronteront Anastasia Pavlyuchenkova Oui Elena Rybakina contre Nicole Mélichar Oui Demi Schuurs.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule du 2 au 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 64 couples participent au tournoi.