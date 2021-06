Les joueuses de tennis Linette et Pera se qualifient pour les demi-finales de Roland-Garros

09/06/2021

Le à 16h30 CEST

Le joueur polonais Magda Linette, numéro 173 de la WTA et de l’Américain poire Bernarda, numéro 138 de la WTA remportée en quarts de finale de Roland-Garros en deux heures et huit minutes par 7-5, 4-6 et 6-2 au joueur de tennis russe Anastasia Pavlyuchenkova, numéro 102 de la WTA et la joueuse kazakhe Elena Rybakina, numéro 382 de la WTA. Avec ce résultat, les joueurs seront en demi-finale à Roland-Garros.

Pendant le match, Linette et Pera, les gagnantes, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, ont eu une efficacité de 66% au premier service, ont commis 6 doubles fautes et ont réussi à remporter 61% de leurs points de service. Quant au couple vaincu, ils ont réussi à casser 4 fois le service de leurs adversaires, obtenu 65% d’efficacité, commis 5 doubles fautes et réussi à remporter 55% de leurs points de service.

Lors des demi-finales, Linette et Pera affronteront les joueuses tchèques Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova vendredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Roland-Garros Double Fem. Elle est réalisée sur terre battue en plein air et au cours de celle-ci un total de 64 couples sont vus visages. De plus, elle est célébrée du 2 au 13 juin à Paris.