Les joueuses de tennis Marozava et Lapko sont éliminées en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Moscou

20/10/2021 à 15h30 CEST

Le joueur letton Jelena Ostapenko, numéro 31 de la WTA et la joueuse de tennis tchèque Katerina siniakova, le numéro 4 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et dix minutes par 6-3 et 6-2 aux biélorusses Lidziya Marozava et Vera lapko, numéro 84 de la WTA et, numéro 239 de la WTA respectivement en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou. Après ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale du tournoi WTA 500 à Moscou.

Les données du match reflètent que les vainqueurs ont réussi à briser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu une efficacité de 69 % au premier service, ont commis une double faute et ont réussi à gagner 69 % des points de service. Quant au couple vaincu, ils n’ont jamais réussi à casser le service, leur efficacité était de 65%, ils ont commis une double faute et ils ont réalisé 55% des points de service.

Lors des quarts de finale, les vainqueurs affronteront les joueurs russes Alexandra Panova et Viktoria Kuzmova demain jeudi à partir de 9h00 heure espagnole.

La célébration du tournoi Moscou (WTA Moscou) se déroule du 18 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 16 couples sont présentés.