Les joueuses de tennis Mattek-Sands et Kudermetova prennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Cornet et Ferro

03/09/2021 à 20h45 CEST

Le joueur américain Bethanie Mattek-Sands, numéro 15 de la WTA et le Russe Veronika Kudermetova, le numéro 14 de la WTA a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de l’US Open en une heure et une minute par 6-2 et 6-2 aux français Alizé cornet et Fiona Ferro. Après ce résultat, les joueuses de tennis prennent la place pour les huitièmes de finale de l’US Open.

La paire vaincue ne pouvait à aucun moment casser le service à ses adversaires, alors que les vainqueurs l’ont fait 4 fois. De plus, Mattek-Sands et Kudermetova ont atteint 62% d’efficacité au premier service, n’ont commis aucune double faute et ont pris 82% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 75%, n’ont commis aucune double faute et ont réussi à gagnez 50% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. Il se déroule également du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur.